【ET財經早點1分鐘】Tesla升9%Meta跌4% 納指漲2.5% 夜期跌15點 金管局再接112億

Tesla勁升9% 納指漲2.5%

美股科技股急升，宣布將整體員工數量縮減3.5%的Tesla (美：TSLA)，股價急升9%，升穿700美元，成交達291億美元，成為交投最活躍美股。Nvidia (美：NVDA)、Google (美：GOOG) 升4%，蘋果 (美：AAPL) 升3%，道指大升641點，重上30500關，納指升2.5%，升越11000點水平。

朱克伯格再推銷元宇宙 Meta逆市跌4%

前身為facebook的元宇宙概念股Meta (美：META)，今年將斥資100億美元用於VR及AR，即虛擬實景及增強實景技術的研發。

CEO朱克伯格展示最新的成果，包括VR頭盔及耳機的原型，加強在虛擬環境下的迫真體驗。目前的VR頭盔顯示一般，而且不能長時間佩戴。朱克伯格指，用不了多久我們就可以有個像真體驗，不只你會見到他們，還會感受到他們在這裏。

如果朱克伯格成功將VR頭盔成為主流，Meta將有新的硬件銷售收入，可以控制自己的硬件平台，不受其他公司的影響。不過目前虛擬實景市場仍是很少。

資料顯示，過去1年市場只售出1100萬部VR頭盔，遠低於智能手機及電腦，形成開支增加、銷售增長疲弱，以及來自TikTok 的競爭加劇，及蘋果 iPhone 隱私政策變化影響facebook廣告收入。

Meta股價自高位累跌6成，即使科技股全日造好，Meta股價仍逆市跌4%。

夜期跌15點 金管局再接112億

中概股繼續發力，納指金龍中國指數升半成，富途證券升1成半，夜期在港股大升近400點後，靠穩跌15點，阿里巴巴美股低港股1%，港滙續處7.85弱方兌換保證水平，金管局今晨再接112億港元沽盤。