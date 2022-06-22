理想推出新型車款L9 逆市創上市新高

內地電動車大廠之一的理想汽車(02015)公布，發布家庭發展的智能旗艦SUV：理想L9。理想L9統一零售價格為45.98萬元人民幣，即日起接受預訂；7月1日全國所有零售中心展車全部到店；在7月16日，全國零售中心試駕啟動；而新車將在8月底前啟動用戶交付。理想今日高見上市新高154元，全日逆市上升2.6%收報140.9元。

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集團指出，理想L9提供6座位，利用自研旗艦級增程電動和底盤系統，CLTC綜合續航里程達到1,315公里，WLTC綜合續航里程達到1,100公里；全自研的旗艦級智能駕駛系統「理想AD Max」，以及超過100項旗艦配置全系標配。該集團又公布，將開源全自研的AEB系統代碼，推動全行業智能駕駛安全技術的普及。

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瑞銀發表研報指，理想汽車發布L9，對比蔚來汽車（09866）和小鵬汽車（09868）分別已有5款和3款車型，理想汽車在車型數量上較為保守，但單一車型的銷售表現卻非常成功。該行指，理想目前相對蔚來和小鵬的估值折讓已基本恢復，現時三家車廠的企業價值收益倍數（EV/Revenue）相近。然而L9能為銷售增長帶來高能見度，利潤率或較理想One更高，相信能成為理想汽車未來的上升動力，股價甚至可跑贏大市。

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