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大摩維持恒指明年中目標21500點 推薦15隻本港內地焦點股

股樓投資 20:09 2022/06/22

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近期內地疫情降溫，大摩相信隨著居民生活復常和經濟活動復甦，推動資金加快回流中國相關股份，使當地跌市或快畫上句號。該行維持恒指明年中目標21500點及國企指數7330點。滬深300指數目標則定於4300點。大摩同時維持中國股市和大市同步的評級。

太古19.6億奪灣仔皇后大道東限呎住宅官地　每呎樓面地價16,888元  詳情請看【下一頁

投資策略上，大摩認為和離岸市場比較，A股市場擁有較佳的流動性。較看好的板塊則包括材料股和公用股。前者需求將受益於內地基建投資，後者則為投資者提供防守性。大摩並列出15隻本港和內地焦點股，包括10隻港股和5隻A股。

大摩最新本港及內地焦點股名單：

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撰文 : 李尚毅

友邦保險（01299） 港股

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