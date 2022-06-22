【大停電】元朗屯門及天水圍大停電 截至周三凌晨兩萬戶未恢復電力 受影響用戶有冇得賠?

周二（21日）晚上7時許，元朗擴業街一條中華電力的電纜橋突然起火，火勢猛烈，電纜橋更燒至斷開，受事故影響，元朗、天水圍及屯門等地區出現大規模停電，不少屋苑、商場、醫院沒有電力供應，港鐵（00066）屯馬線列車服務也曾受影響。

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及至深夜凌晨12時多，消防處、警方及中電（00002）會見傳媒，中電企業發展總裁及中華電力有限公司董事莊偉茵表示，電纜橋在周二晚上7時10分起火，三組高壓電纜損毀，元朗、屯門及天水圍共16萬客戶受影響。她表示，截至在晚上11時半左右，已為14萬客戶恢復電力供應。惟現時天水圍仍有約2萬戶未恢復供電，包括天水圍天晴邨、天澤邨、天悅邨及天富邨，工程人員已全力搶修，預計2個工作天才完成工作。

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不過，當被傳媒問及會否向受影響住戶賠償，中電方面未有正面回應，指現階段主力先進行搶修工作為重點。

政府於周三凌晨發公告指，非常關注中華電力有限公司（中電）電纜的意外事件。當局指，政府緊急事故監察及支援中心已經啓動，各政府部門積極應變，盡力維持治安、醫療和其他緊急服務，並協助有需要的居民。



政府發言人說：「我們明白在酷熱天氣下發生停電事故，為市民帶來很大影響，對此深感抱歉。我們呼籲受影響的居民忍耐，中電正在全力搶修，以期盡快恢復供電。」政府也會要求中電詳細調查今次事件，找出事故發生的經過和成因，向政府提交報告，以期避免同類事件再次發生。



民政事務處晚上指，因應元朗擴業街的火警及其引起的停電事故，元朗民政事務處於周二晚上已開放朗屏社區會堂以及天暉路社區會堂作臨時庇護中心予有需要的市民使用。民政處又指會密切留意情況，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。



是次多區出現大規模停電，事件發生逾6小時也未解決，有約2萬戶仍未有電力供應，大家最關注的，是這次受事件影響用戶，能否向中電作出索償?

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翻查資料，於1998年7月28日，大埔廣泛地區曾出現電力供應中斷10多小時的個案，當時不少用戶因此蒙受損失，中電引用其《供電則例》指，因電力供應中斷或故障，以致直接或間接引起的任何損失、毀壞或不便，除法律規定者外，該公司概不負責。則例亦規定，除非是因該公司疏忽所致，否則該公司不負責對客戶引致的任何直接損失或毀壞；此外，不論是否由於該公司疏忽所致，客戶所遭遇的任何間接或後遺性損失或毀壞，該公司也概不負責。



不過，因應1998年時發生的大埔廣泛地區停電事件，當時中電主動為受影響用戶提供一項「支援服務」，包括下期電費單內「本月電費」將獲五折優待；並提供免費電力裝置外觀的安全檢查等。當時中電又指，任何人士如認為自己有權就電力供應中斷所蒙受損失或毀壞向中電追討賠償，可尋求向中電索償。假如雙方未能和解或解決有關問題，該人士可以透過法庭向中電索償，而法庭會根據案件的事實和情況，就有關的索償作出裁決。

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由此可見，是次元朗屯門及天水圍大停電，也需要一段時間去調查事件責任誰屬。據中電今年6月最新的《供電則例》指，凡屬下列任何一個或多個情況造成的損失或毀壞，不論性質起因，該公司毋須向客戶或任何其他人士負責：

1.公司因安全、技術或操作原因採取合理行動時供電中斷或供電頻率或電壓出現波動；

2.公司有理由進行改善、維修保養或其他工程時供電中斷或供電頻率或電壓出現波動；

3.因公司所能控制以外的情況造成供電中断或供電頻率或電壓出現波動，此等情況可能包括公司的供應商或承辦商的行為或疏漏。



因此，如中電有以上證據證明事件跟該公司無關，中電也未必需要向受影響用戶作出賠償。

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記者：陳詠妍