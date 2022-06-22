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【理財智慧】移民前賣唔賣樓 一文了解移民物業稅務安排

理財智慧 18:23 2022/06/22

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隨著各國都開放便利港人的移民計劃，有不少的家長都希望在9月開學前在港了解關於在當地生活、住宿、開支等問題。現時不同類型的公司都舉辦型型式式的移民講座，講座內容包括在當地置業、入學選區的問題。其中最受人關注一定是如何處置香港物業，本文便會簡略介紹現時在海外的稅務。

同場加映:【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

萬萬稅

不少人都知道移民海外首先要面對「萬萬稅」的問題，雖然在香港都有不少公司提供報稅的服務，但由於香港的稅務比較簡單，因此不少人都可以自己「報稅」。但在海外，由於稅項較多和較繁複，即使買一個漢堡包都需要徵收銷售稅，有部分地方甚至細分到聯邦稅與州稅，因此在移民前應該考慮日後的稅務安排。

資產增值稅

現時最流行的移民地點英國、澳州、加拿大有開徵資產增值稅，即投資物業、股票有利潤，甚至保單的紅利部分便要徵稅，即資產增值稅。以英國為例，如果成為當地的稅務居民後，出售在香港持有的物業，買入價是以當日的價格計算。因此如果為免在成為當地稅務居民後被徵收巨額稅費，出發前應要做好稅務規劃。

稅務居民

由何時成為當地的稅務居民 (即需要納稅)，不少人都知道以183日為界限，即如果在當日逗留達183日隨即成為當地的稅務居民，便要在當地交稅的義務。如果以美國為例，也以183日為稅務居民的限界，但除該稅務年度外，也會計算去年和前年在美的日子，分別以1/3 和 .1.6 。

屬人主義

現時主要分為屬地與屬人作為徵稅原則，屬地主義即在所在收的收入才會徵稅，例如香港便是，如果香港居民在海外的收入無需納稅；相反屬人則指是哪個人，現時的移民目的地 ( 英、美、加、澳 ) 都屬於屬人主義，即海外收入都要交稅，例如在香港的物業出租，其收入便會被政府徵稅。英國首相約翰遜

因此如果有意移民的讀者，應該在半年至九個月前諮詢了解更多與當地稅務有關的資料，特別是成為當地稅務居民前處理手上的資產，包括物業、股票、保單等，甚至為身故後的安排作準備 (例如英國遺產稅達四成) ，避免到時被徵收「萬萬稅」，甚至可以找合資格的會計師了解稅務資料。

 

同場加映:【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

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記者：陳佳恩

 

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