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【理財智慧】 銀行買基金定買份投資相連產品好 到底有咩優劣處?

理財智慧 17:28 2022/06/22

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在以往，基金相比股票是一項較保守的投資產品，每年也要支付基金管理費等，因此並不算是投資者熱忱的產品。但隨著自年初起宏觀經濟帶來的負面影響，引致股市、樓市、虛擬貨幣市場都回落了不少。因此不少投資者都開始轉向基金市場，增加保守投資的份額。

同場加映:【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

投資於基金產品可以考慮直接買入或投資相連保單的形式購買，前者可以透過銀行、證券商直接購買，後者便可以委托保險經紀購買，兩者都有各自的優劣，本文便會從月供與一筆過供款分別、手續費、人壽保障等方面令讀者有更全面的了解。

月供與一筆過供款分別

如果希望趁底價購買具派息成份的基金，例如現時最流行的安聯收益及增長基金，由於現時基金價值處於一個較低的水平，因此如果是選購派息相能的保守性基金，可以考慮一筆過購買。相反，如果是希望投資於進取型或股票成份的基金，可以考慮以月供的方式投資，因為可以享受「平均成本法」的好處，即不論價格高低每月都以相同金額買當日市價的基金，即高位的時候買入較少的份額、低位時買入較多的份額，以達到平均成本。

手續費用

如果透過銀行購買基金產品的話，每次都會有一筆過的認購費，但存倉費、賣出費大多都沒有，至於認購金額的多少就取決於客戶與客戶經理之間去決定，擁有更多的空間。相反，如果利用投資相連保單的方式買入基金，手續費相對是劃一和較高 (每年約5%)，但基金之間轉換無需額外支付認購費用。

人壽保險

銀行的基金產品都只是限於投資產品，沒有任何與保障有關。相反，由於投資相連保單本身是一張人壽保單，如果投保人在投保期內離世，便會獲得一筆過的索償，但索償的金額取決於當時該保單的價值，即基金價值。

始終基金產品可以投資於不同行業或地區板塊，對於分散風險有一定程度的作用，特別在現時市況較波動的情況。另一方面，由於每隻基金都會有基金經理決定投資於不同的產品，他們理應比我們對於市場有更全面的了解和研究，可以作出更理性的投資選擇。

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記者：陳佳恩

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