【阿里巴巴9988】阿里傳和螞蟻減少合作 各自發展新業務

外電引述消息人士報道，阿里巴巴(09988)和旗下金融業務平台螞蟻集團經歷中國的監管風暴後，兩家公司正在逐步擺脫彼此之間的業務往來，各自尋求發展新業務。阿里中午收報103.4元，跌2.2%。

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報道指，這兩家公司已經開始解除他們的一些合作安排，試圖從科技行業的全面監管打擊中恢復過來。消息人士指，雙方已開始著手限制使用對方的服務、爭奪客戶、甚至與前競爭對手結盟，這在兩年前是不可想像的。消息指，螞蟻現在特別於擴張海外業務時，強調自己獨立於阿里；至於阿里，則正在打造一個可以與螞蟻競爭的跨境交易平台。

另一方面，阿里旗下網購平台天貓618項目總負責人戴珊面向商家發布感謝信，表示今年618非常成功，共有超過26萬品牌參加天貓618，出現了近300個成交額過億的品牌，100個成交額過億的單品。淘寶直播開播帳號數同比增長12.4％，成交額過億直播間達到32個、成交額過千萬的直播間達到434個。

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