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【開市9點半】高盛指美國兩年內48%機率陷衰退　大摩稱美股未完全反映衰退風險

股市 06:26 2022/06/22

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摩根士丹利與高盛均認為，美股尚未完全反映美國經濟衰退的風險。大摩仍然認為標指需再下跌15%至20%，調整至約3000點，才能完全反映美國經濟收縮的規模。

高盛經濟學家警告指，美國經濟未來兩年陷入衰退的可能性加大，其累積機率升至達48%，又下調了未來三個季度的經濟增長預期。高盛經濟學家認為，美國明年進入衰退的機率由此前的15%升至30%，如果能夠在第一年避免陷入衰退，則第二年進入衰退的有條件機率為25%。

利率期貨顯示，聯儲局7月加息0.75厘的機會率，上升到98.1%。

重點新聞：

1. 【美股焦點】美股未完全反映衰退風險?　大摩：標指需跌至約3000點

2. 【美國經濟】 高盛：未來兩年陷衰退機率升至48%　下調未來三季GDP預測

3. 【香港經濟】香港5月CPI按年升1.2%、低於預期　食品衣履通脹最明顯

4. 【內房危機】內房紓困會　7月底舉行

5. 【美團3690】美團創辦人王興近日四度減持共12.6萬B股　事隔逾7個月再套現2500萬元

6. 【業績｜珠寶股】謝瑞麟績後升4%　全年扭虧為盈賺1555萬元、派末期息2港仙

7. 【香港寬頻】香港寬頻賣盤據報受累市況而停滯

8. 【高息股攻略】高息股指數尋寶　偉易達權重挑戰中石化

9. 【日圓滙價】圓滙挫至136見24年低　末日博士魯賓尼：倘再跌一成將觸發日央行改變幣策

 

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