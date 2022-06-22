【開市9點半】高盛指美國兩年內48%機率陷衰退　大摩稱美股未完全反映衰退風險

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摩根士丹利與高盛均認為，美股尚未完全反映美國經濟衰退的風險。大摩仍然認為標指需再下跌15%至20%，調整至約3000點，才能完全反映美國經濟收縮的規模。

高盛經濟學家警告指，美國經濟未來兩年陷入衰退的可能性加大，其累積機率升至達48%，又下調了未來三個季度的經濟增長預期。高盛經濟學家認為，美國明年進入衰退的機率由此前的15%升至30%，如果能夠在第一年避免陷入衰退，則第二年進入衰退的有條件機率為25%。

利率期貨顯示，聯儲局7月加息0.75厘的機會率，上升到98.1%。

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