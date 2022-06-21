【綠色貸款】東亞銀行向其士國際提供5000萬元綠色貸款　用於長者房屋項目「松悅樓」

▲ 東亞銀行向其士國際提供5000萬元綠色貸款，用於長者房屋項目「松悅樓」。

東亞銀行 （00023） 與其士國際 （00025） 宣佈，達成一項5000萬元的綠色貸款協議，是東亞銀行向其士國際提供的首筆綠色貸款。

貸款由其士國際旗下子公司其士（建築）用於「松悅樓」的建築工程。「松悅樓」是房協位於沙田乙明邨採用鋼結構「組裝合成（MiC）」建築法興建的長者房屋項目，亦是房協首個「組裝合成」項目，結合「混合式組裝合成建築法（HybridMiC）」，以及機電裝備合成法（MiMEP）。

對比傳統建築方法，「組裝合成」減少建築項目對環境的影響，更符合可持續發展原則，透過在工廠中預製組件，可大幅改善在工地及工廠的建築廢料管理。預製組件亦有助工地管理灰塵及嘈音，並縮短建築時間。

東亞銀行表示，目標透過支持客戶經營對環境和社會負責的業務和項目，擴大該行的綠色和可持續發展融資組合。該行會為客戶提供過渡融資方案，協助客戶透過提升能源效益、建立可持續的供應鏈、以及增加可再生能源的使用，實現碳中和。

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