▲ 【電動車】理想汽車全日升逾2% 建銀國際：L9將推高理想今明兩年毛利、調高美股目標價33%（第二版）

理想汽車 （02015） 推出了第二款車型，並舉行SUV型6座電動車「理想L9」發布會，理想L9定價45.98萬人民幣，即日（21日）起接受預訂，將在8月底開始交付。理想同時宣布，將開發AEB系統代碼，將智能駕駛安全技術普及化。因應理想L9推出，建銀國際調升理想2022及2023年收入預測6%及8%，以反映銷量增加，維持「跑贏大市」評級，目標價升33%至42.2美元。

理想周三曾一度升12%，最高見154元，全日收窄升2.62%，報140.9元，創上市新高，本月累升約45%；其美股（美：LI）周二升7.8%，報35.75美元。

建銀國際料L9今年交付6000至7000輛

建銀國際認為，理想旗艦SUV理想L9正式推出，售價較平治的GLS及寶馬的X7少於一半，而L9聲稱配備最佳的科技及安全設備，預期8月底交付，雖然理想創辦人李想預期，L9於今年9月可交付約1萬輛，但該行認為交付6000至7000輛為較合理的推斷，而L9相信可推高理想今明兩年的毛利。

建銀指，長三角零部件供應鏈已較4月回復9成，隨疫情困擾消退，預期理想在競爭規模效應下，2022至2023年盈利能力及現金流會更強，並輕微調高理想今、明兩年產量5000輛及4000輛，至16.5萬輛及26.5萬輛。

理想創辦人李想： 理想L9銷量定超理想ONE

理想汽車創始人李想在2022年夏季媒體溝通會上透露道，目前暫時無法公布理想汽車L9的訂單量，最終還是要看產品的銷售量，可以預見的是，理想L9的銷量一定會超過理想ONE。 他亦表示，開放源代碼主要是為了減少公共交通安全事故，推動全行業智能駕駛安全技術的普及。

理想L9設自家旗艦級增程電動和底盤系統 下月初展車月中可試駕

為家庭客打造的旗艦級SUV「理想L9」車身長逾5.2米，高1.8米，軸距逾3.1米。理想L9自家研發旗艦級增程電動和底盤系統，以及XCU中央域控制器。理想L9之CLTC綜合續航里程達到1315公里，WLTC綜合續航里程達到1100公里，旗艦級智能駕駛系統「理想AD Max」亦有應用。

理想L9重點為首創「五連屏」，HUD抬頭顯示系統及方向盤上方設安全駕駛交互屏，採用Mini-LED技術。理想L9設3個15.7吋3K規格OLED屏幕，能支援隔空手勢操作。

理想L9於下周五（7月1日）可供全國所有零售中心到店展車，7月16日可供試駕啟動。

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