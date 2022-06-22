【電動車】理想升8%創新高　新車L9售價約46萬人幣、8月底開始交付

▲ 【電動車】理想新車L9售價約46萬人幣 8月底開始交付

理想汽車 （02015） 推出了第二款車型，並舉行SUV型6座電動車「理想L9」發布會，理想L9定價45.98萬人民幣，即日（21日）起接受預訂，將在8月底開始交付。理想同時宣布，將開發AEB系統代碼，將智能駕駛安全技術普及化。

理想現升8%，報148.8元，創上市新高，本月累升48.5%；其美股（美：LI）昨升7.8%，報35.75美元。

為家庭客打造的旗艦級SUV「理想L9」車身長逾5.2米，高1.8米，軸距逾3.1米。理想L9自家研發艦級增程電動和底盤系統，以及XCU中央域控制器。理想L9之CLTC綜合續航里程達到1315公里，WLTC綜合續航里程達到1100公里，旗艦級智能駕駛系統「理想AD Max」亦有應用。

理想L9重點為首創「五連屏」，HUD抬頭顯示系統及方向盤上方設安全駕駛交互屏，採用Mini-LED技術。理想L9設3個15.7吋3K規格OLED屏幕，能支援隔空手勢操作。

理想L9於下周五（7月1日）可供全國所有零售中心到店展車，7月16日可供試駕啟動。

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