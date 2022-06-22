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【疫後復甦】健身室重開2個月人流恢復正常　無懼疫情反覆料今年續增逾200間

商業 11:15 2022/06/22

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疫情後消費者着重私隱度，令提供一對一訓練的中小型健身室有更有需求。（譚以諾攝）

自第5波疫情放緩後，健身中心4月底恢復營業。重開至今逾兩個月，有不少市民亦重返健身室。有市民花2000多元，參加一對一私人教練的課堂。業界相信市場將持續發展，有健身室更期望明年生意額錄雙位數升幅。

【航空業復甦】看好疫後旅遊　國泰擬調回更多客機服役

新冠肺炎疫情期間，健身室多次因應防疫政策而停業，但整體市場仍持續發展。據《香港健身Guide》去年底的數據顯示，本港健身行業的市場銷售額達36.6億港元，健身俱樂部的數量較2019年增加逾22%至1,189間。即使經歷第五波疫情的長時間停業，業界估計今年內健身室數量將會不跌反升。

24小時健身中心、中小型業者成主導

《香港健身Guide》調查組主席邱益忠估算，今年初停業期間，有150間健身場所結業，大多是瑜伽中心。不過，4月底重開後，愈來愈多健身中心開業，致整體數量收復失地。他續指，當中以24小時健身中心、中小型主打一對一教練的健身室為主，估計今年將再增加100至200間，總量達1,300至1,400間。

除了新店增加，市民亦陸續重建健身習慣，同時亦有不少新血。邱益忠稱以24小時健身中心為例，重開後普遍人流水平已重上8成至9成水平；而中小型健身室亦達7成水平。相比起疫情，移民潮對中小型商戶的影響更大，難免流失部分客源。

《香港健身Guide》調查組主席邱益忠（右）及Fitlosophy聯合創辦人張家揚（左）亦看好健身業往後的發展。（譚以諾攝）

一對一訓練有需求　營業額達9萬

主打一對一訓練的小型健身室Fitlosophy亦看好健身業往後的發展，其聯合創辦人張家揚（Ray）透露，近兩個月亦有新顧客報名；每月2至3人左右。他相信趨勢將會持續，因港人經歷疫情後，更重視運動為身體帶來的好處。

Ray 認為現時顧客會特別留意場內的生情況，例如空氣質素、洗手間環境等。（譚以諾攝）

不過，他認為舊有客戶需逾兩個月才重建恆常健身習慣，故近期人流才恢復正常。其健身室聘請3名教練，每星期每名教練共有30至35宗課堂預約。每月未扣除租金等的收入，達7萬至9萬元。Ray看好往後的發展前景，計劃明年開拓低碳飲食的業務，擴闊收入來源，估計明年生意額可錄雙位數升幅。

健身室選擇多、競爭大

另一間小型健身室Percent Fitness同樣主打一對一訓練，其負責人Rita透露，近期學員人數已回復正常水平，平均每日有7至8堂，年齡由20多歲至50歲亦有。不過，隨着中小型健身室愈開愈多，她坦言現時競爭激烈。「不少顧客透過網上查詢，第一步只考慮價格；無法比較教練質素、環境等。」自5月開始，該店亦不得不減價吸客，幅度約一成左右。客人會偏向購買更短期的課堂套票，例如10至30堂左右。

Percent Fitness透露，現時有更多客人要求女教練。（Percent Fitness Facebook圖片）

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記者：葉泳珊

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