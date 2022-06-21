【網絡性暴力】Meta夥女權組織風雨蘭推出新平台　遏止私密影像流出

▲ Meta今（21日）宣布與本地非政府資助性暴力危機支援中心風雨蘭，推出為「未經同意散布私密影像(NCII)」受害者而設的香港版支援平台「StopNCII.org」。（法新社資料圖片）

網絡世界的自由度看似更高，因此有不法之徒以為可以逃過法律制裁而在網絡上性暴力受害者。Meta今（21日）宣布與本地非政府資助性暴力危機支援中心風雨蘭，推出為「未經同意散布私密影像(NCII)」受害者而設的香港版支援平台「StopNCII.org」，向本地性暴力受害者提供情感等支援。

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根據風雨蘭的調查顯示，本港過去兩年涉及影像性暴力（IBSV）的個案持續上升。當受害者的私密影像在未經同意下被散布，對受害人造成身心靈影響，而Meta為向用戶締造安全的網上使用環境及向受害人提供支援，因此決定與風雨蘭合作推出StopNCII.org。

代碼化私密影片減少流出機會

Meta表示，港版StopNCII.org為NCII受害者提供一個安全且私隱、主動打擊未經個人同意下在網上散布私密影像的工具。StopNCII.org 曾與受害者、倖存者、專家、倡導者和其他科技夥伴等多個全球夥伴進行商議，確保建立時的每一步均具備安全性、私隱性和保障性。

此外，該平台向大眾提供對自己的影像的控制權。該平台將會掃瞄用戶所申請的影像，影像只會保存在用戶的裝置內，不會上傳至任何地方。平台會為圖片製作一段代碼和「數碼指紋」，並將代碼和「數碼指紋」分享予平台合作的公司和社交平台，包括 Facebook 和 Instagram等。當他們於網上探測到相關代碼和「數碼指紋」，即會協助移除該影像。

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責任編輯：文睿

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