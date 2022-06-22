【大停電】中電：不會就電纜起火原因作任何揣測　中電股價13連跌、現價股息率升至4.7厘（第三版）

▲ 元朗中電電纜疑起火 累元朗天水圍停電、收不到WhatsApp 屯馬綫荃灣西至屯門站曾暫停服務

中電 （00002） 位於元朗朗屏的電纜起火，觸發新界西大停電，目前仍有天水圍2萬客戶受影響，將需時兩天，才可復修完成。中電就事件深表歉意，事件導致16萬客戶受影響，中電在周二晚約11時首先恢復其中14萬客戶供電，指正進行搶修，會優先供電予緊急服務例如醫院及鐵路。現時天水圍仍有約2萬個用戶尚未恢復供電，預期最快未來數小時內恢復供電，但中電指至今仍未得悉昨晚具體事故原因。

中電股價近期轉弱，連跌13日，周三再跌逾2%，低見65.45元，收報65.6元，跌2.7%。

中電：三組電纜同時出現問題非常罕見

中電指，現階段不會就起火原因作任何揣測，會配合政府作全面調查。中電輸電及供電業務部高級總監張寶中稱，三區供電主要來自三組電纜，三組電纜同時出現問題非常罕見，亦導致昨晚恢復電力方面有困難，但已在今早8時後全面恢復供電。

政府表示，非常關注周二晚上中華電力電纜的意外事件，政府緊急事故監察及支援中心已經啓動，各政府部門積極應變，盡力維持治安、醫療和其他緊急服務，並協助有需要的居民。政府發言人指，明白在酷熱天氣下發生停電事故，為市民帶來很大影響，對此深感抱歉，呼籲受影響的居民忍耐，中電正在全力搶修，以期盡快恢復供電。

政府：要求中電找出事故發生經過及原因

政府發言人強調，今次屬個別事件，令個別地區的供電系統受到影響，香港整體的電網和供電情況維持正常。政府會要求中電詳細調查今次事件，找出事故發生的經過和成因，向政府提交報告，以期避免同類事件再次發生。

中電周二晚元朗一條電纜橋起火

中電指，周二晚上7時11分，元朗宏樂街朗屏8號附近中華電力一條電纜橋起火，估計影響元朗、天水圍及屯門一帶電力供應。事件中並沒有人受傷。

有多名網民指天水圍、屯門及元朗內多個地方出現停電情況，有當區市民更指，曾接收不到WhatsApp訊息。港鐵 （00066） 一度暫停屯馬綫往荃灣西至屯門站的服務，其後荃灣西站至屯門站的供電已恢復，屯馬綫列車服務逐步回復正常。

▲ 元朗中電電纜疑起火 累元朗天水圍停電、收不到WhatsApp 屯馬綫荃灣西至屯門站曾暫停服務

據網上多幅圖片所見，現場火勢猛烈，並冒出大量濃煙，橋身被烈火燒穿倒塌。

港鐵於昨晚7時44分指，由於電力公司供電故障，屯馬綫往荃灣西至屯門站的供電受到影響，將暫停服務，請乘客考慮使用其他交通工具。港鐵指，安排免費接駁巴士行駛暫停列車服務的荃灣西至屯門站。此前由於停電，天水圍站關閉。

（第三版加入中電回應；第二版加入政府回應）

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