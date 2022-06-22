【大停電】中電電纜起火續影響天水圍2萬戶

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中電 （00002） 位於元朗朗屏的電纜起火，觸發新界西大停電，目前仍有天水圍2萬客戶受影響，將需時兩天，才可復修完成。中電就事件深表歉意，事件導致16萬客戶受影響，中電在昨晚約11時首先恢復其中14萬客戶供電，指正進行搶修，會優先供電予緊急服務例如醫院及鐵路。
中電指，昨晚7時11分，元朗宏樂街朗屏8號附近中華電力一條電纜橋起火，估計影響元朗、天水圍及屯門一帶電力供應。事件中並沒有人受傷。
有多名網民指天水圍、屯門及元朗內多個地方出現停電情況，有當區市民更指，曾接收不到WhatsApp訊息。港鐵 （00066） 一度暫停屯馬綫往荃灣西至屯門站的服務，其後荃灣西站至屯門站的供電已恢復，屯馬綫列車服務逐步回復正常。
據網上多幅圖片所見，現場火勢猛烈，並冒出大量濃煙，橋身被烈火燒穿倒塌。
港鐵於昨晚7時44分指，由於電力公司供電故障，屯馬綫往荃灣西至屯門站的供電受到影響，將暫停服務，請乘客考慮使用其他交通工具。港鐵指，安排免費接駁巴士行駛暫停列車服務的荃灣西至屯門站。此前由於停電，天水圍站關閉。
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