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【元朗大停電】元朗中電電纜起火　元朗天水圍停電、屯馬綫服務一度受阻　中電致歉：正進行搶修

股市 22:22 2022/06/21

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元朗中電電纜疑起火　累元朗天水圍停電、收不到WhatsApp　屯馬綫荃灣西至屯門站曾暫停服務

中電 （00002） 位於元朗朗屏的電纜起火，疑觸發新界西大停電，並有多名網民指天水圍、屯門及元朗內多個地方出現停電情況，有當區市民更指，曾接收不到WhatsApp訊息。港鐵 （00066） 一度暫停屯馬綫往荃灣西至屯門站的服務，現最新指，荃灣西站至屯門站的供電已恢復，屯馬綫列車服務逐步回復正常。

中電就事件深表歉意，指正進行搶修，會優先供電予緊急服務例如醫院及鐵路。中電指，晚上7時11分，元朗宏樂街朗屏8號附近中華電力一條電纜橋起火，估計影響元朗、天水圍及屯門一帶電力供應。事件中並沒有人受傷。

據網上多幅圖片所見，現場火勢猛烈，並冒出大量濃煙，橋身被烈火燒穿倒塌。

港鐵於晚上7時44分指，由於電力公司供電故障，屯馬綫往荃灣西至屯門站的供電受到影響，將暫停服務，請乘客考慮使用其他交通工具。港鐵指，安排免費接駁巴士行駛暫停列車服務的荃灣西至屯門站。此前由於停電，天水圍站關閉。

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港鐵公司（00066） 港股 中電控股（00002）

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