【理財個案】公關顧問擁逾780萬資產 能否55歲成功退休？

不少港人的目標是盡快達到財務自由，今次《你財策劃師》個案的主角Tony，今年47歲，任職公關顧問，是家庭經濟支柱，太太是一名家庭主婦。除了工作收入，他們還有租金入息，但收租物業仍然在供樓，所以未有實際租金收入，而且還需要額外支出管理費及稅務等。

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目前Tony持有30萬元港股，開始了投資美股半年，有20萬元等值美股；存款方面，有港元存款50萬元及15萬元人民幣存款。扣除物業外，最主要投資資產是MPF。Tony持有存款較多，但在工作穩定的情況下，保存等同3至6個月生活費的金額作為流動現金便已足夠，即6.3萬元至12.5萬元，所以Tony可以考慮將存款中的60萬元放在更適當的資產類別，用作長綫增值。他亦認為銀行存款並不能夠增值，所以才作人民幣定存，目前存款利率有兩厘以上，算是不錯，但滙率風險不能忽略。由3月初今年高位到現在，3個月內滙價最高及最低位都相差7%以上，所以不要以為貨幣價值一定很穩定。

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他期望自己可以在55歲退休，即8年後，期望到時能夠每月有2萬元生活費。假設每年有通脹增幅，預計到55歲退休時每月生活費需要為2.44萬元。雖然現時Tony每月有盈餘萬多元，但今天的生活支出是因為節衣縮食及因為疫情原因而未有外遊，才能夠有這個儲蓄，但將來退休後不希望繼續這種生活，所以才相信需要每月2萬元生活費。

和Tony計算他所需要的退休收入總額，假設他預期壽命到85歲，由55歲到85歲期間通脹維持2.5%，未運用資產能夠製造每年收入4%，按此推算Tony需要在55歲時準備716萬元來達到期望生活水平。目前，Tony擁有的資產總值為783萬元，而且還有8年時間，可以穩定地增長及有額外儲蓄，所以數字上，他的退休計劃是可行的。但扣除自住及收租物業後，資產值只有203萬元，如果只靠這筆錢及未來8年的每年盈餘約15萬元來達到目標，每年回報率必須達到12%以上才能做到，相信機會不大。

談到退休目標及回報問題時，Tony坦言，他也嘗試過計算退休需要，他估計要在低風險而且穩陣地每年收入24萬元，他起碼要1,000萬元才能達標；就算採取更加進取的估計，每年能夠製造5%收益，都仍然要500萬元，所以他正煩惱怎樣憑現時的資產及未來8年儲蓄，能夠在55歲退休。筆者向Tony解釋，他在估算需要時有些假設並不合理，因此才導致有這樣的煩惱，亦幸好如此，他才會來向筆者諮詢，避免走更多冤枉路。在Tony的計算上，有兩種和理財策略有關的假設需要調整。首先是假設退休後資產能提供的回報率每年只有約2.5%，以這數字長綫計算，有機會追不到通脹，即是Tony未來退休後就算支出不變，都未必足夠應付退休後期的生活費，所以退休後需要平穩收益組合，不可以只有高保證的低回報。

另一方面，他亦假設了製造收益的資產價值永遠不會減少。現實是世界上並沒有資產可以同時製造高收益及保本。不可以期望資產兼備高收益而存款特質，需要接受普遍資產的收益率和保本一般呈反比關係，結論是他需要重新檢討現有財富組合的配置，因為方法不變，結果亦不會改變。所以筆者建議Tony，規劃55歲之後的收入時，需要有兩個退休階段現金流策略。

首先，如他按計劃55歲退休，55歲之後5年便要運用累積儲蓄作為生活費，到60歲時申請政府年金，按目前數字分析，購買100萬元年金每月能有5,100元保證收入，上限每人300萬元投保額，所以Tony可以考慮投放200萬元至300萬元到政府年金，換句話說，每月保證入息便有10,200元至15,300元，直到百年歸老。假如要維持目前價值每月2萬元入息，60歲時按通脹調整後便需要2.7萬元，以上建議安排可以應付預期需要的38%至57%，缺口便需要運用現有資產未來能夠滾存的儲備應付，或是額外增加安老按揭才能做到。

退休現金流難靠物業升值

這個方法收入確定性相對較高，能夠減少Tony未來對現金流的憂慮，他亦可以按實際收入情況來調節支出金額。但建議需要Tony改變舊有想法並及早開始執行計劃，利用時間創造更大財富儲備。由於Tony目前生活費不高，所以到時實際需要金額可能比現時的估計為高，大前提一定要確保不會出現一些預計不到的大額支出，例如醫藥費。所以當Tony考慮如何增加配置資產而增加未來入息的時候，同步亦應該考慮如何管好支出，減少衝擊，才能提升退休生活舒適度。今天香港能夠提供平穩收入的工具一般都是政府提倡的類別，包括年金和政府債券之類的產品，又或是由政府推出的抵押型產品，包括安老按揭及保單逆按，安老按揭需要考慮的其中一個因素是在申請人百年歸老後會否需要將物業饋贈給指定人士。

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說到這裏，Tony亦指出他不會考慮安老按揭，原因正是需要將物業留給他人，因此他能夠考慮的資產及可動用資金便多了一個限制。Tony物業還有26年供款，他估計55歲退休時仍然有大概150萬元未償還按揭，需要再供款18年，之後才能夠利用出租物業製造退休入息。

如果Tony對物業未來升值潛力有非常樂觀的想法，當然應該繼續持有物業，期望長綫增值，但從目標次序來說，如果期望8年後便能夠退休及有足夠生活費，首要目標應該是製造足夠生活的現金流，而不是將大部分資金投放在相信有很高升值潛力的資產。道理很簡單，潛在回報高，風險自然高，萬一不成功，現金流落空，生活便會很憂慮擔心，直接影響身體健康及退休心情。

他亦聽過人說儲蓄保單能夠製造每年有近6%收益，筆者相信是透過保費融資形式再加上15年時間才能做到這個效果，但當中是包括保證及非保證成份的。

財務策劃的功能並不可以無中生有，最重要依賴時間及資金為未來做好安排，但本金不足，便需要調整其他因素，例如降低生活水平要求或是遲些才開始期望退休生活，除了這些改變之外，便應該做好組合管理，不能夠盲目相信承擔風險後便必定能夠得到「你想」的回報。

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Tony自己亦有同感，深深體會到投資股票的風險，言談間亦提到購入某些科技股後，價格出現大幅波動而導致有虧損，所以亦擔心單靠這些投資會令退休生活更難得到保障。Tony現時的強積金全都是股票基金，分布在中國，美國及歐洲市場，另外便是直接持有港股及美股，其餘可投資資金便是存款，所以需要平衡風險及為未來開始製造現金流，他應該將一些存款轉為能製造穩定收益或平穩增長的資產，包括儲蓄型保單，年金及派息基金和股票等。

Tony的保險保障包括數十萬元人壽保額，住院和危疾保障。住院產品需要支付5萬元墊底費及有終身保障額3,000萬元，是全面保障類別。他和太太都有相同住院保障，亦明白隨時間及年齡增加，保費都會增加，所以亦考慮是否應該有另外一份儲蓄計劃，用作應付未來增加的保險保費。既然已經有考慮及相關安排，這方面問題不大，只要持續檢討便可以。但人壽保障偏低，遠低於未償還按揭金額，所以Tony應該立即增加人壽保額到最少等同未償還按揭金額，萬一有意外或疾病而導致早逝，太太亦可以有足夠資金應付債務，減少潛在憂慮。

【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

撰文：林昶恆 香港第一代認可財務策劃師（CFP®）、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

以上內容節錄自第764期《你財策劃師》專欄

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責任編輯：陳詠妍