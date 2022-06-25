【醫療科技】英初創手術機械人Versius攻港　夥中大、港怡醫院拓應用層面

▲ 英國初創企業CMR Surgical看準本港市場缺口，今年4月正式進軍本港市場，並期望透過自家手術機械人Versius，改善本港醫療困境。（梁偉榮攝）

醫療科技發展愈漸成熟，不少醫院對醫療科技的接受程度也增加，如基因改造、人工智能系統和手術機械人等的使用率增加。當中，著名的機械人如「達文西外科手術系統」（da Vinci Surgical System）已引入香港多年，但該系統仍未廣泛應用，英國初創企業CMR Surgical看準本港市場缺口，今年4月正式進軍本港市場，並期望透過自家手術機械人Versius，改善本港醫療困境。

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傳統機械人使用門檻高 局限技術發展

香港中文大學上消化道及代謝外科教授張源斌接受本報訪問指，本港近年持續更新醫療系統和技術，目前主要在診斷和治療兩方面使用。張源斌舉例指，現時已有醫院引入人工智能（AI）系統於診斷階段應用，協助醫生閱讀和分析X光片。「AI的運算速度高，可以為醫生提供更全面和準確的數據，作出恰當的醫療決定。」

治療方面，則有手術機械人系統協助醫生更仔細地進行手術，有效減少病人承受額外創傷等風險情況。但即使香港已引入手術機械人，張源斌直言，傳統機械人如「達文西外科手術系統」（da Vinci Surgical System）的費用昂貴和體積較大，門檻較高，「加上政府引入新技術時需要較長的觀望期，間接限制了手術機械人於本港的發展和應用範疇，導致技術的普及率偏低。」

針對小型醫院而設 體積小、價格相宜

英國手術機械人公司CMR Surgical商務部總經理（遠東區）張健亦表示：「達文西於醫療市場雖然稱霸多年，惟該機械人自身限制較多，難以貼合不同醫院的需求。」該企亦因此看準本港醫療市場缺口，在今年4月宣布以香港作為拓展亞太區市場的起點，引入體積較細小，每一個機械手臂佔地面積為38cm x 38cm的手術機械人「Versius」。

張健指，Versius專門針對小型醫院需求而設，設置程序方面僅需20至30分鐘，插電後即可透過3D屏幕操控機械人，同時控制3至4個機械手臂完成手術，相較市場上現有產品更便攜和有效節省更多時間，能針對性地改善本港醫療系統超出負荷的成因。價格方面則低於市場上同類產品約30至40%，同時減輕了病人的醫療費用負擔。

觀望本港市場3年 終夥本地醫院合作推廣技術

該企早於2019年時，已開始接觸本港醫院和醫生，期望能盡早進軍香港醫療市場。惟CMR Surgical商務拓展經理陳展昭直言，CMR Surgical作為英國初創企業，起初難免會受到質疑，在數年間向不同醫院綵排和示範手術機械人，解釋技術優勢後，近日終於首度與中大醫院及港怡醫院合作。未來更會與威爾斯親王醫院的中文大學賽馬會微創醫療技術培訓中心合作，為手術團隊提供專業培訓。

陳展昭又表示，目前微創手術仍是主流，全球只有5%的手術是由手術機械人完成，惟認為手術機械人是醫療行業未來的發展方向，使醫院有能力向病人提供更完善的醫療服務，因此期望可將手術機械人推廣至本港更多醫院。

自家訓練系統 提供即時針對性回饋

此外，該手術機械人也可用作配合醫生和醫學院學生訓練的工具之一，陳展昭補充指，其訓練系統「Versius Trainer」可讓醫生和學生在虛擬環境中學習操作手術機械人所需的技能和認知。完成13項訓練後，系統將提供性能反饋，使醫生和學生能在訓練中更全面了解自己對系統的熟習程度。

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記者：文睿

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