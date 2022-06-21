太古19.6億奪灣仔皇后大道東限呎住宅官地　每呎樓面地價16,888元

地政總署今日（21日）公布，於上周五（17日）截標，位於香港灣仔皇后大道東的內地段第9061號的用地，以19.6216億元由太古地產投得，樓面呎價約16,888元。

該地皮位於灣仔皇后大道東269號，地盤面積約1.32萬平方呎，以總樓面面積11.6萬平方呎計，每呎樓面地價約16,888元。先前市場對地皮估值介乎16.3億至20.9億元，樓面呎價約1.4萬至1.8萬元，是次中標價符合市場預期。

地皮現址為呂祺教育服務中心，為繼屯門住宅官地後，第二幅引入「限呎」條款的住宅官地，發展商須於地皮興建面積不小於280平方呎的單位。地皮上周五截標時，共收21份標書，入標財團中包括大型及中小型發展商，如長實、會德豐、信置、嘉華國際、恒地、華懋等，亦有部分發展商合資入標。

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