【ET開市直擊】金融股持續強勢　憧憬內銀股接力撐大市？（附time code）

金融股上日強勢領市，滙豐 （00005） 升逾3%，中銀香港 （02388） 升逾2%，股價破頂創月內新高；四大內銀股齊齊造好，月底至下月初除淨，除淨前有冇炒作？會否發力急升撐大市？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入：財經台

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00：15 - 美股焦點及上日表現

01：05 - 美股及外圍市況+港股ADR表現

02：32 - 亞太股市早段市況速報

03：09 - 大摩、高盛預計標指跌至3000點水平 美國激進加息不可避免

05：05 - Tesla（TSLA.US）裁員中小企或跟隨 美股再跌機會高

06：20 - 港股上日市況速覽+北水盤路

07：23 - 港股未擺脫橫行格局 港股靠內地放寬政策撐市

08：40 - 港股估值已修正 資金輪流炒各板塊 內銀、保險股開始發力

09：58 - 科指預測市盈率30多倍不算平 股東減持、公司配股抽水成隱憂

10：43 - 恒指料21700-22000點有阻力

11：08 - 四大內銀股6、7月即將除淨 除淨前買入可博財息兼收？

14：11 - 中銀香港 （02388） 勢強 最優惠利率或跟加 對銀行息差有幫助

15：42 - 中電 （00002） 昨發盈警 美國債息料再上 買公用股吸引力降低

18：35 - 中電 （00002） 遠期合約到期 現貨市場貴買電價平倉虧損大

19：31 - 港股開市前市況速報

20：20 - 港股開市早段市況速報

20：41 - ET個股推介：華能國際電力 （00902） 用電超負荷 電力股吸納

25：20 - 新股上市速報：美因基因 （06667）

25：43 - 觀眾問股：中電 （00002） 會因停電見60元？ 76元有貨中期策略點睇？

28：41 - 觀眾問股：GX恒生高股息率 （03110） 可代替中電 （00002） 收息？

29：55 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 31元買入還有水位？

31：35 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 13元高追要止蝕？

33：18 - 觀眾問股：新特能源 （01799） 22.8元有貨 仲有力再上？

35：50 - 觀眾問股：理想汽車 （02015） 110元有貨可加注？

37：44 - 港股開市早段市況速報

38：05 - 觀眾問股：港股下半年點部署？

40：32 - 觀眾問股：中移動（941）、香港電訊 （06823） 、友邦 （01299） 、領展 （00823） 收息股要執倉？

42：36 - 科網股較睇好美團 （03690） 、網易 （09999） 消費股可留意GX中國消費 （02806） ETF

44：33 - 觀眾問股：春立醫療 （01858） 、東方電氣 （01072） 、港交所 （00388） 咩位可入和目標價？

46：23 - 觀眾問股：華潤啤酒 （00291） 幾錢買？

47：03 - 觀眾問股：中國人壽 （02628） 離職潮對前景有何影響？

49：06 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 17元重貨、海豐國際 （01308） 28元有貨點算？

51：00 - 觀眾問股：百度 （09888） 、網易 （09999） 邊隻較值博？咩價入買入？

52：25 - 港股開市市況速報

53：10 - 新股美因基因 （06667） 上市造好

53：29 - 財經日誌提提你

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