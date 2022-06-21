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【可持續發展】香港發布綠色金融和可持續發展信息和數據庫　港交所、證監研優先實行ISSB氣候匯報準則

Hot Talk 19:15 2022/06/21

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【可持續發展】香港發布綠色金融和可持續發展信息和數據庫　港交所、證監研優先實行ISSB氣候匯報準則

由本港金融監管機構、港府部門、學界等組成的綠色和可持續金融跨機構督導小組公布，推出綠色和可持續金融培訓信息庫實習機會信息庫，以及綠色和可持續金融數據資源信息庫，供外界尋找相應就業、培訓資訊，也協助金融業界查找數據資源用於氣候風險管理和其他綠色和可持續金融相關的分析及研究。

領導督導小組的金管局、證監會表示，今年財政預算案宣布的「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，預計今年第四季正式推出。

港交所、證監研優先實行ISSB氣候匯報準則

在綠色分類目錄及可持續匯報上，督導小組提及，從國際可持續金融平台6月初發布共通綠色分類目錄（Common Ground Taxonomy，簡稱CGT）後，將在專家協助下，就本地綠色分類框架的結構和核心要素作出建議並進行諮詢。

在全球可持續匯報的基準上，國際會計準則（IFRS）基金會旗下國際可持續準則理事會（ISSB）目標今年年底或明年年初制定首套國際可持續準則，督導小組鼓勵市場參與者於7月底前結束的公眾諮詢中積極回應。

小組續指，證監會、港交所首要工作是評估可否以氣候優先的方針對香港上市公司實施ISSB準則。

在碳市場發展方面，小組表示，港交所已啓動與一些碳交易所及碳市場生態圈的持份者進行進一步討論，但未有交代更多進展。

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【COP26】歐達禮爭2023年香港上市、會計準則應用ISSB氣候披露標準　發展成綠色金融樞紐

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