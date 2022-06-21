【濠賭股】澳門博彩法修訂案獲通過　美高梅及金沙中國表示歡迎

▲ 澳門博彩法修訂案獲通過

澳門媒體報道，新「博彩法」已獲澳門特區立法會細則性通過，將自公布翌日起生效。據新「博彩法」建議，賭牌批給上限6個，禁止轉批給，批給期不多於10年，最多可延長3年，而每間博彩中介僅可於一間承批公司內從事博彩中介業務，以收取佣金方式提供服務，不得以任何方式與承批公司分享娛樂場的收入。

李偉農：博彩中介與承批公司「一對一」助防止無限擴張

報道引述澳門經濟財政司司長李偉農指，經實踐考慮，希望中介定位「拉客」給承批公司，收取佣金作為報酬，「將角色擺返應有位置」。中介業務是向博彩者提供交通、住宿、餐飲、消遣等各種便利，而收取承批公司支付不多於法定佣金上限的金額作為回報，和承批公司是夥伴關係。「一對一」方式確保承批公司和中介關係更明晰，財務關係更清楚，防止中介無限擴張。

另外，該法案訂明，未來管理公司只能收管理費，不能與娛樂場分享利潤或收取佣金。

美高梅及金沙中國對法案表示歡迎

美高梅中國 （02282） 表示，公司就立法會通過博彩法修訂案表示歡迎，堅信這將對澳門特區博彩行業的健康和可持續發展發揮重要作用，亦感謝澳門特區政府和立法會對此所付出的努力，讓博彩法相關修訂得以順利推進並成功通過。

金沙中國 （01928） 表示，金沙中國對《修改第16/2001號法律（娛樂場幸運博彩經營法律制度）》獲高票通過表示歡迎。公司又指，將全面配合並嚴格遵守《新博彩法》的相關要求，並對澳門前景充滿信心，並將按照特區政府制定的時間表提交標書參與博彩牌照競投。

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