【謝瑞麟417】謝瑞麟：下半年生意若穩 2年內再開100間分店

謝瑞麟 （00417） 公布截至3月底止全年業績，謝瑞麟主席邱安儀表示，去年香港業務因為出入境限制生意受影響，有2間位於遊客區的門店結業，另於尖沙咀開設了新品牌「DOU by TSL」，目標為情侶和夫妻提供服務。被問到租金壓力，邱安儀指，公司每年有三分之一的租約到期，當中貴價的租約在去年疫情下已續約，亦獲減租。但她亦憂慮，貴租約大部分屬短期租約，隨着疫情緩和，市民接種率提升，未來業主對租金的態度只會更堅決，下調空間不大，更有可能進一步加租。

然而，營業額按年錄得增長，她預料，下半年生意回復平穩後，會再計劃在2年內於不同地區增加100間分店。至於加價方面，她認為要視乎金價變動及市場的接受程度作出決定。

對於下半年展望，邱安儀指，香港市場受制於疫情和內地通關時間，若下半年仍未通關，本地市場會繼續受影響。另一方面，她表示留意到以往政府派發消費券後銷量都有起初急升，其後每星期持續下跌的情況。未來暑假將會派發的第二輪消費券，今年暑假雖然比以往短，她仍希望消費券能帶動銷量有穩定的増長，亦會以謹慎的態度考慮會否再開分店。

內地市場方面，她認為，內地解封後，市民可以陸續恢復正常的日常生活。當消費氣氛緩和後，對奢侈品的需求也會提高。

業績報告顯示，營業額按年錄得4.5%增長，約2768萬元，純利由虧轉盈至1541萬元，恢復派末期息每股2仙。

中港澳去年首三季收入表現好，但第四季香港零售受第五波疫情影響，以及在內地封關政策下公司收入減少。而網店業務銷量佔整體的14%左右，按年增長5%，收入按年錄得71.4%增長。另外，在黃金價格上漲以及鑽石商品推出優惠下，中港市場帶動了公司整體營業額上升。

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