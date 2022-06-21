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【新股IPO】喜馬拉雅傳下周啟動來港上市計劃 集資少於1億美元

股樓投資 19:32 2022/06/21

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消息指，內地綫上音頻平台喜馬拉雅最快於下星期啟動來港上市計劃，目前正引入基石投資者，預期將於月底進行預路演，接受機構投資者認購，惟有關具體時間及細節要視乎市場情況調整，現預期 集資額可能低於1億美元。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

喜馬拉雅2021年曾計劃到美國上市，隨後放棄計劃，先後於去年9月及今年3月向聯交所提交同股不同權(WVR)上市申請。而根據初步招股文件顯示，喜馬拉雅去年收入58.6億元人民幣，按年增43.7%；列賬虧損約51.06億元人民幣，擴大77.2%；經調整虧損7.59億元人民幣，擴大40.8%。

 

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此外，喜馬拉雅的戰略投資者包括騰訊（00700）、閱文（00772）、百度（09888）、小米（01810）及好未來等。

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

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記者：張以正

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