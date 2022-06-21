【新股IPO】喜馬拉雅傳下周啟動來港上市計劃 集資少於1億美元

消息指，內地綫上音頻平台喜馬拉雅最快於下星期啟動來港上市計劃，目前正引入基石投資者，預期將於月底進行預路演，接受機構投資者認購，惟有關具體時間及細節要視乎市場情況調整，現預期 集資額可能低於1億美元。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

喜馬拉雅2021年曾計劃到美國上市，隨後放棄計劃，先後於去年9月及今年3月向聯交所提交同股不同權(WVR)上市申請。而根據初步招股文件顯示，喜馬拉雅去年收入58.6億元人民幣，按年增43.7%；列賬虧損約51.06億元人民幣，擴大77.2%；經調整虧損7.59億元人民幣，擴大40.8%。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

此外，喜馬拉雅的戰略投資者包括騰訊（00700）、閱文（00772）、百度（09888）、小米（01810）及好未來等。

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正