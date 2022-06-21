【高息股攻略】高息股指數尋寶　偉易達權重挑戰中石化

▲ 高息股指數尋寶 偉易達權重挑戰中石化

恒指公司網誌指出，在加息步伐急速下，分散投資於一籃子高息股率股票的收益型投資策略較具可行性，收益較實際收益率低企債券及其他利率敏感股票類別高。截至上周一（6月13日），恒生高股息率指數自2013年3月起錄得 73.4%總回報，年回報為6.3%；較恒生綜合指數年回報率3.7%，跑贏大市2.6個百分點。恒指公司指出，優質高息股票採取更穩定派息政策，派息率中位數去年增至42%，以及恒生高股息率指數股相比恒生綜合指數息差為5.2%。

高息個股涉中石油、偉易達及神華 行業比重為金融、建築及工業

首10位高息率成分股比重為27.8%，依次為中石化 （00386） 、偉易達 （00303） 、建滔積層板 （01888） 、神華 （01088） 、宏橋 （01378） 、中國建材 （03323） 、中信 （00998） 、電訊盈科 （00008） 、光大 （06818） 及華潤水泥 （01313） 等。

當中高股息率指數按行業劃分，金融業佔31%比重，按年上升7個百分點，地產建築業排名第二為17%，按年跌13個百分點，工業比重升至第三為14%，按年升6個百分點。

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