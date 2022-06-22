英前實習警快測畫紅線扮確診 畫功太差被上司拆穿

英國去年新冠肺炎疫情肆虐期間，要求確診民眾在家中自我隔離。當地有實習警員去年底為騙取病假留在家中，在新冠病毒快速測試劑畫上紅線，偽造陽性結果。豈料男子畫功太差被上司識破詭計，這名男子隨即辭職逃責。

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蘭開夏郡（Lancashire）警方周一（20日）舉行聽證會，指前實習警員Ahmed Anwari於去年12月為準時下班，不想返回警局工作，故偽造新冠快測陽性結果，利用紅筆在試劑加多一條紅線，並向上司表示希望在家隔離。

Anwari上司要求他上傳快測測試結果相片做證明，但發現相中試劑其中一條紅線明顯是用人手畫上，懷疑Anwari偽造確診結果。上司邀請Anwari以視像方式再接受快速測試，然後拍照給他。Anwari再次測試後，重覆聲稱自己已確診。

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上司多次質問下，Anwari才承認偽造確診證明及說謊，翌日辭職及離開警隊。

聽證會主席、蘭開夏郡警察局長羅利 （Chris Rowley）表示，Anwari行為不當兼嚴重違反警察操守。他強調絕不容忍有關行為，一旦發現將會解僱。羅利呼籲警員必須時刻牢記要以身作則，為公眾作良好榜樣。

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責任編輯：郭麗明