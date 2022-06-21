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【太空科技】NASA 8月發送太空船至小行星　測試新型通訊技術

科技 19:35 2022/06/21

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美國國家航空暨太空總署（NASA）正對小行星「16 Psyche」進行詳細檢查和研究。（NASA官網截圖）

各個國家近年積極發展太空科技，希望可以及早揭開太空中各種神秘面紗。美國國家航空暨太空總署（NASA）正對小行星「16 Psyche」進行詳細檢查和研究，並透露將於8月1日發射太空船「Psyche」至火星和木星之間，進行研究任務。

【網絡安全】旅行網絡犯罪興起　黑客盜竊里數獎勵積分

據外媒《Hindustan Times Tech》報道，小行星16 Psyche為太陽系中最大的小行星之一，追要由金、鎳和鐵礦床組成，據稱其價值接近千京美元（$10 Quintillion），已遠超地球的經濟價值。

而是次執行任務的太空船Psyche將在「獵鷹9號運載火箭」協助下，經歷4年的旅程，預計於2026年到達位於火星和木星之間的小行星16 Psyche。到達小行星16 Psyche後，太空船將圍繞小行星運行21個月，繪製小行星的地圖，並獲取有關小行星構成的信息。

另外，太空船更會藉是次機會測試一種名為深空光通信（DSOC）的新型激光通信技術，該技術透過紅外波長的光子數據編碼傳送信息，相信可以大大減少太空與地球間的通信時間，從而傳送更多數據。

【太空大計】美FAA公布Starship環評報告　Elon Musk：7月準備升空

【UAP】NASA成立研究小組　專責分析「不明空中現象」

責任編輯：文睿

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