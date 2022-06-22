美雙胞胎姐妹太有默契 預產期隔1個月仍同日生仔

美國田納西州一對雙胞胎姐妹自幼就形影不離，將默契發揮到最盡。兩人懷孕後預產期明明相隔接近一個月，但卻意外在同一日且相隔幾分鐘各自誕下兒子，可同時為兒子慶祝生日。

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卡斯頓（Amanda Caston）和鮑德里（Julia Baldree）現年27歲，是一對同卵雙胞胎。這對姐妹自小關係就非常好，更會靠相似的容貌來整蠱爸爸。

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卡斯頓和鮑德里去年更發現她們幾乎同時間懷孕，也感到非常興奮。兩人慶幸除了互相陪伴對方成長之外，也能一同經歷懷孕的每個階段。

而且兩人將來的子女也是同齡，她們期待子女將來像她們兩姐妹一樣，成為對方的玩伴愉快成長。

鮑德里的預產期本應是今年4月22日，較卡斯頓遲大約20日，因此懷孕時兩人並無想過會同一時間分娩。但也許是雙胞胎有著心靈感應，兩人居然同時提早於3月28日分娩。

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卡斯頓在3月27日做催生手術，直至翌日才成功誕下兒子Miles。而鮑德里也通過剖腹方式誕下雙胞胎兒子Josiah及Carter，3名男嬰的出世時間僅相隔幾分鐘。

她們表示雙胞胎同一日的同一個鐘内分娩本身就十分罕見，更奇妙的是她們誕下的均為男嬰。這對雙胞胎母親期盼3名小男孩可一起愉快度過童年，感受到大家庭的愛。

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責任編輯：鄭錦玲