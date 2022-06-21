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【2022焦點新盤】日出康城凱柏峰I樓書面世　兩房示範單位開則四正實用

股樓投資 18:54 2022/06/21

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由港鐵、信置、嘉華及招商局置地合作發展的將軍澳日出康城第11期凱柏峰I，昨（20日）宣布獲批預售樓花同意書，發展商隨即上載樓書及開放示範單位予傳媒，料短期公布價單出擊。

是次開放的無改動示範單位，以凱柏峰I第1A座28樓F室為藍本搭建，屬兩房間隔，實用面積459平方呎，外連38平方呎三合一露台。單位設有玄關，預留位置擺放鞋櫃及儲物櫃，入門左側為開放式廚房，工作枱面呈曲尺型，亦附有吊櫃及雪櫃、洗衣乾衣機等電器。

日出康城凱柏峰I示範單位

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單位客飯廳開則方正，空間亦見闊絡，方便擺放電視及組合櫃等家具。客飯廳以玻璃趟門外連露台，為冷氣機平台、工作平台及露台「三合一」形式，令實用空間大增，同時加強室內採光及通風。

單位以走廊連接兩個睡房及廁所。睡房同樣開則四正，易於放置寢具；主人房以長方形開則，設有轉角玻璃窗，豐富室內空間感，同時備有充足空間，放置雙人大床後仍可三邊落床，亦有衣櫃位。至於單廁所屬無窗「黑廁」設計，並設有淋浴間。

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撰文 : 謝昕蕎

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