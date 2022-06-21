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【Häagen-Dazs】Häagen-Dazs：已撤回兩款疑含致癌除害劑呍呢嗱雪糕　顧客可致電或電郵查詢退款安排

Hot Talk 18:38 2022/06/21

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【Häagen-Dazs】Häagen-Dazs：已撤回兩款疑含致癌除害劑呍呢嗱雪糕　顧客可致電或電郵查詢退款安排

食物環境衞生署食物安全中心表示，兩款Häagen-Dazs雪糕在台灣被驗出含有歐盟禁用的除害劑「環氧乙烷」（Ethylene Oxide），而經食安中心初步調查發現，有受影響批次的產品曾進口香港，已指示進口商將有關批次產品下架及停售。受影響的產品批次為473毫升的呍呢嗱雪糕家庭裝（最佳食用日期為2023年4月13日）及9.46公升的呍呢嗱雪糕桶裝（最佳食用日期為2022年10月26日）。

Häagen-Dazs表示，一直以食品品質及安全為首要考量，因應一批呍呢嗱雪糕於入口台灣時檢驗出疑似極微量除害劑「環氧乙烷」，台灣分公司自願撤回受影響的產品，公司經確認並發現香港亦有進口同批次的產品，為謹慎起見，香港Häagen-Dazs已立即停售及自願撤回受影響批次的產品。

繼續嚴謹把關所有在港銷售的產品

香港Häagen-Dazs已追蹤並聯絡商戶停售受影響批次的產品，而購買了受影響批次產品的顧客，可致電客戶熱線26296116，熱線辦公時間為上年9時30分至下午12時45分，及下午2時至6時）或電郵至haagendazs.hongkong@genmills.com查詢退款安排。

Häagen-Dazs表示，就此事件對顧客帶來疑慮及構成不便謹此致歉，而此次受影響的產品僅涉及指定批次，其他產品皆符合香港標準，顧客可安心食用，強調公司將繼續嚴謹把關所有在港銷售的產品，嚴格遵守食品安全條例。

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相關文章：【食物安全】央視曝光黑心酸菜製作過程　康師傅承認為供應商之一、商品下架　市值半日蒸發逾百億

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