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【盈豐之道】內地基本面逐漸改善 資金湧新興市場

Hot Talk 18:37 2022/06/21

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上星期多達5個國家央行提高他們的利率以壓抑通脹，這包括了美國（75基點），巴西和瑞士分別加了50基點，英國只加了25個基點和台灣則加了12.5基點。

全球股市和債市到因為預期加息和環球政治形勢動盪而下跌，追蹤全球股票的摩根士丹利世界股票指數過去五周下跌了8%，年初到現在已跌了23%。

不過，有一點值得注意的是，其追蹤新興市場的股票表現的摩根士丹利新興股票指數在過去五周表現持平，顯示資金正逐漸流向新興市場，主要原因是佔新興市場指數4成的中國股市已回落到一個相對吸引水平，再加上我們開始見到基本面有逐步改善的跡象；首先監管互聯網最重量的政策已沒有再出台，反而開始見到遊戲又獲得審批，叫車app也重新上架等利好息又出台。再加上國內的抗疫政策也逐步放寬，但在大城市的層面上已見到上海和北京在6月份開始解封，人流亦逐漸增加，這樣有機會慢慢改善供應鏈的樽頸情況。

目前美國面對高通脹問題，有一部份是供應鏈樽頸的問題，另一部份是能源價格高企的問題。基於今年11月是美國中期選舉，拜登政府當然希望在選舉可解決這兩大難題從而把通脹壓下去，從目前的情況看，俄烏戰爭可能會持續到年尾，因此如要把油價壓下去，他們會希望與中東產油國沙地亞拉伯修補關係，令到他們同意大幅增產，把油價推回100美元一桶之下。再者美國在特朗普主政時對中國貨品推行很多稅項，導致間接推高了入口貨品價格，故此美國的商務部在這階段一定會慎重考慮暫停或減少部份的關稅以換取穩定的物價。

至於以往中國政府希望轉型，以依靠內需去帶領經濟復甦可能未必如以往般有效，主要原因是房地產價格疲弱會導致弱財富效應溢出，民眾未必會樂意主動消費，但如果中國房地產公司在6、7月還債高峰期安然渡過，相信下半年中國股市有可能成為環球股市中的亮點，跑贏其他已發展國家。

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撰文 : 甄俊傑 瑞士盈豐銀行董事總經理兼投資策略主管

欄名 : 盈豐之道

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