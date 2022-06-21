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【二手樓價】馬鞍山雲海放盤半年　劈價130萬　4年輸逾百萬

股樓投資 18:54 2022/06/21

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美國大幅加息0.75厘後，二手市況轉差，蝕讓宗數續增，個別賣家為求盡快套現，劈至「蝕讓價」出貨。近期，馬鞍山雲海有伙中層三房單位易手，業主持貨4年，帳蝕逾百萬。

世紀21奇豐物業馬鞍山市中心分行經理張翠珊表示，雲海松海臺（2座）中層B室，實用面積731平方呎，三房間隔，望海景，初時叫價1,500萬元，放盤半年，新近以1,370萬元成交，累減130萬元，減幅8.7%，實用呎價約18,741元。 

據了解，原業主於2018年1月以1,472萬元購入上址，持貨逾4年，現賬面蝕102萬元離場，單位期內貶值7%。 

同場加映【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 雲海 馬鞍山 世紀21

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