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【以物易物】河南建業樓盤推小麥換樓 最高可抵消16萬元首期

理財智慧 17:26 2022/06/21

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買樓是不少人的夢想，如果有人向你提出以物換樓，你願意嗎？內地近日推出的2元一斤小麥可換樓，最高可抵消16萬元首期。據時代財經報導，河南省兩個縣城，近日因主打小麥換房、大蒜換房的廣告，受到關注。

據了解，河南省兩地是以高於市場價格收購大蒜、小麥，提供購屋民眾用來抵消首期的方式促銷，同時「愛心助農」。河南商丘市民權縣的建業河畔洋房，推出內容為「2元一斤，小麥換房」的廣告，最高可抵人民幣16萬元的房款；另一活動廣告是河南開封市杞縣的建業城，內容為「5元一斤，大蒜換房」。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

河南建業銷售人員表示，活動時間為20日至下月10日，購屋者可以高於市場價的價格，將小麥銷售給指定收購商，款項可用於折抵頭期款，更指小麥多少都收，但可抵扣首付的上限為16萬元人民幣。報導指，上述收購價的確高於當地市場價，目前，河南當地小麥市場價格為一斤1.5元人民幣左右，晾乾的大蒜市價與小麥相近。

據指，有當地地產商表示，目前新樓市場景氣不佳，多個建商建案都有因疫情停工的停況，當地市民亦擔心買到爛尾樓，導致地產商不得不以「花式」促銷。

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責任編輯：龍紀瑩

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