【食品安全】兩款進口Häagen-Dazs雪糕驗出農藥　食安中心呼籲市民勿食用

雪糕品牌Häagen-Dazs日前發聲明提到，最近進口台灣的兩款雪糕在輸入查驗時，檢出含有極微量殘留農藥，台灣方面即時封倉並停止出貨。香港食環署食物安全中心今日（6月21日）表示，跟進傳媒報道後初步調查發現，有受影響批次的產品曾進口香港。

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產品名稱：Häagen-Dazs呍呢嗱雪糕家庭裝

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：473毫升

此日期前最佳：二○二三年四月十三日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

產品名稱：Häagen-Dazs呍呢嗱雪糕桶裝

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：9.46公升

此日期前最佳：二○二二年十月二十六日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

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中心發言人表示，留意到近日有傳媒報道指，該兩款雪糕在台灣被驗出含有除害劑環氧乙烷（ethylene oxide）後，已即時聯絡本地進口商及零售商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。



基於環氧乙烷已被歐盟禁用，為審慎起見，上述進口商已按中心指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電有關進口商熱線2629 6116。



發言人呼籲市民如購入受影響批次的產品，應停止食用。業界如持有有關批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

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