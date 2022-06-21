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【業績｜護老院】松齡護老院全年虧損約2000萬

股市 23:20 2022/06/21

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首間上市本地護老院，「鋪王」鄧成波兒子旗下松齡護老 （01989） 公布截至3月底止全年業績，收益按年升9%至2.68億元，並由盈轉虧，虧損2,063萬元。松齡不派末期息。

松齡指出虧損因2022財年無獲政府保就業計劃補助，涉1630萬元；一間合營企業款項減值及其他撥備為1180萬元，內地浙江烏鎮安老院業務資產減值為580萬元，以及購入股權開支330萬元，以上合共3720萬元。

銅鑼灣松心薈料第4季投入服務

松齡指出核心安老院業務入住率為92.7%，按年倒退1.3個百分點，元朗松齡雅苑及石硤尾松齡樂軒入住率均錄雙位數增長，按年增17.6%及19.2%，為84.9%及43.4%，收入為2750萬及1800萬元。

松齡指出新物業命名為松心薈，料第4季投入服務，位於銅鑼灣禮頓道1號，涉35,400平方呎。松齡目前共有10間安老院，分別8間為甲一級及2間為高端安老院。

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港股 松齡護老集團（01989） 保就業 石硤尾 元朗

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