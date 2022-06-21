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【5G市場】愛立信料2027年5G用戶突破44億　東北亞市佔逾7成

科技 18:15 2022/06/21

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5G市場競爭激烈，愛立信今（21日）發布半年度流動性報告指，受惠於中國和北美市場，預計今年使用該企服務的全球5G流動用戶將超過10億。到2027年，其5G用戶預計將達到44億。

【數碼轉型】歐盟數碼化進程不似預期　報告：或需多10年才達標

該報告指，5G的發展速度遠超於其他流動技術，全球移動網絡數據流量在過去兩年上升一倍。在今年流動數據網絡總流量中，料有20%是以採用固定無線接入 （FWA）方式提供。預料2027年，將有60%的全球流動數據網絡流量是透過5G網絡提供。

目前，全球約有四分之一的人口可以使用5G網絡，單是2022年第一季，5G用戶就增加約7,000萬。預料到2027年，全球將有約四分之三的人口可使用5G服務。

未受疫情拖累　5G需求持續殷切

愛立信表示，儘管疫情拖累全球經濟，以及國際間的外交關係存有不穩定因素，但從近期的數據統計和預測中可見，人們對於數據連接和數碼服務的需求仍然強烈，預料今年其5G用戶量將超過10億大關，當中以中國和北美地區的增長最多。

該企又預料，到2027年，其全球5G用戶量將多達44億，佔整體用戶量的近一半，當中在東北亞和西歐的市佔率，分別可達74%和82%。

增加5G部署　協助企業數碼轉型

在物聯網 （IoT）方面，報告指出，在2021年，4G和5G取代2G和3G，成為所有蜂窩物聯網（cellular IoT ）連接設備使用率最大的技術，佔所有的44%。

【俄烏戰爭】俄要求維基刪除俄烏戰爭資訊　維基以人權為由拒絕

【俄烏戰爭】微軟宣布縮減俄羅斯業務　逾400名員工受影響

責任編輯：殷凱怡

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