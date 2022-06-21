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【INTC】反壟斷案上訴成功 Intel要求歐盟支付5.93億歐元利息賠償

理財智慧 19:33 2022/06/21

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早前Intel於反壟斷案中上訴成功，被歐盟法院取消有關10.6億歐元（約88億港元）的反壟斷罰款，近日Intel就有關利息賠償向歐盟委員會提出5.93億歐元（約49億港元）的索償。

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Intel與歐盟的這場反壟斷案要追溯到2009年。當年，歐盟以Intel對戴爾（Dell）、惠普（HP）、聯想（Lenovo）等企業提供購買回扣，阻止相關企業向另一芯片製造商AMD購買芯片為由，指控Intel違反反壟斷的相關法律，並向Intel罰款12億美元（約94億港元）。

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然而，2014年，Intel對歐盟委員會的這一決定提出了質疑。經過廣泛的評估後，法院維持了歐盟委員會2009年的罰款決定。2017年的時候，Intel將此案提交給了歐盟法院。歐盟法院不同意歐盟委員會在2014年做出的決定，並命令一家普通法院再次審查此案。

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2020年3月份，英特爾表示，歐盟反壟斷監管機構在10多年前對英特爾處以10.6億歐元（約88億港元）罰款的決定存在錯誤。今年1月份，歐洲第二高等法院駁回了歐盟對英特爾處以的10.6億歐元（約88億港元）反壟斷罰款。隨後，歐盟委員會向Intel返還了該批罰款。

Intel表示，其索賠依據是以從2009年5月開始實施的1.25%主要再融資利率計算，以及其後於2009年8月至今年2月歐盟償還公司罰款時，將相關利率提高至3.5%的指標計算。在索償總額中已經減去歐盟委員會已支付的3,800萬歐元（3.1億港元）利息。

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記者：鄭日棱

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英特爾（Intel，美：INTC） 壟斷 競爭條例 歐盟 Intel

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