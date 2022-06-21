▲ 【電子消費券2022】新用戶用邀請碼開ZA Bank戶口兼用八達通領消費券 可額外獲500元八達通增值額

ZA Bank（眾安銀行）宣布，與八達通推出「送你一成 消費精明」消費券優惠，ZA Bank 新用戶以八達通卡領取第二階段5000元消費券並開立銀行賬戶，便可獲額外500元八達通增值額。即日起至7月23日，全新用戶憑八達通卡領取第二階段5000元消費券，並用邀請碼「OCTOPUS」成功開立ZA Bank賬戶，可憑已登記領取消費券的八達通卡，獲贈額外500元增值額，將消費券「加碼」至5,500元。

八達通營業及市務總監李玉兒表示，是次合作不僅能進一步推動數碼化金融服務，更可刺激市民於消費券（第二階段）派發期間持續消費。

ZA Bank零售銀行聯席主管吳忠豪指，夥拍最多香港市民選用消費券儲值支付工具八達通，可讓ZA Bank進一步拓展業務及提升市場佔有率，未來會繼續打造匯集銀行、保險與投資的綜合金融平台，為市民打造有温度的金融產品和服務。

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