【慶回歸】港鐵推「一拍有獎」抽獎活動 共75,000份獎品 包括港鐵全年免費車票

港鐵公司今日（21日）宣布，為慶祝回歸25周年，將推出「一拍有獎」抽獎活動，由6月28日起，連續三星期每星期送出25,000份獎品。一共送出75,000份，當中包括港鐵全年免費車票、免費本地單程車程、港鐵商場及車站電子禮券及車費折扣優惠等。

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細節如下：

港鐵全年免費車票 每次送出25份, 合共75份 港鐵免費本地單程車程 每次送出5,000份, 合共15,000份 港鐵商場港幣50元電子禮券 每次送出2,000份, 合共6,000份 港鐵車站商店港幣20元電子禮券 每次送出2,000份, 合共6,000份 港鐵港幣10元車費折扣優惠 每次送出15,975份, 合共47,925份

三輪抽獎活動分別在6月28日、7月5日及7月12日的連續三個星期二下午2時至4時舉行，MTR Mobile 登記用戶屆時可登入程式參加抽獎並即時得知獎賞。如未能獲獎的用戶亦會獲得100 MTR分以示感謝參與，並可繼續參加下一輪的抽獎。詳情請瀏覽 MTR Mobile 及港鐵網站。

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責任編輯：羅浩濂