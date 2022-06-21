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【慶回歸】港鐵推「一拍有獎」抽獎活動 共75,000份獎品 包括港鐵全年免費車票

理財智慧 18:30 2022/06/21

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港鐵公司今日（21日）宣布，為慶祝回歸25周年，將推出「一拍有獎」抽獎活動，由6月28日起，連續三星期每星期送出25,000份獎品。一共送出75,000份，當中包括港鐵全年免費車票、免費本地單程車程、港鐵商場及車站電子禮券及車費折扣優惠等。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

細節如下：

港鐵全年免費車票 每次送出25份, 合共75份
港鐵免費本地單程車程 每次送出5,000份, 合共15,000份
港鐵商場港幣50元電子禮券 每次送出2,000份, 合共6,000份
港鐵車站商店港幣20元電子禮券 每次送出2,000份, 合共6,000份
港鐵港幣10元車費折扣優惠 每次送出15,975份, 合共47,925份

三輪抽獎活動分別在6月28日、7月5日及7月12日的連續三個星期二下午2時至4時舉行，MTR Mobile 登記用戶屆時可登入程式參加抽獎並即時得知獎賞。如未能獲獎的用戶亦會獲得100 MTR分以示感謝參與，並可繼續參加下一輪的抽獎。詳情請瀏覽 MTR Mobile 及港鐵網站

 

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

 

【慶祝回歸】慶祝回歸25周年 科學館及太空館7月1日免費開放【下一頁

【慶回歸】康文署7.1舉辦免費玩盡康樂文化活動 多項收費康樂設施免費開放【下一頁

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責任編輯：羅浩濂

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