  • 29°C
香港時間 : 2022621日 (二) 19:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】加密貨幣市場迎來崩潰 摩根士丹利：對銀行系統及整體經濟影響不大

理財智慧 19:01 2022/06/21

分享：

分享：

加密貨幣市場近來崩潰，引發坊間不少人疑慮，有人認為擔憂經濟會因而受創，不過多倫多大學經濟學家Joshua Gans指出，加密貨幣並未成為現實世界的債務擔保品，因此這只會帶來龐大紙上損失。對整體經濟而言，現時加密貨幣的問題並不需要優先考量。

【NFT】僅28.5%NFT購入者可轉賣獲利 專家：不適合大眾用作投資【下一頁

【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

根據高盛研究顯示，美國家庭握有的加密貨幣占全球市場三分之一。Pew Research Center調查也發現，美國16%成年人曾投資、交易或使用加密貨幣。這意味著，加密貨幣崩跌，對美國家庭可能產生影響。

【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

摩根士丹利近來也發表研究報告指出，加密貨幣銀行通常只貸款給虛擬貨幣投資者及企業，因此加密貨幣崩潰對美元銀行系統的外溢風險應有限。高盛5月發布報告顯示，加密貨幣僅占美國家庭資產0.3%，股市占比多達33%。高盛預測，近來價格崩潰，對整體經濟體系影響應該非常少。

【筍工推介】郵政署請郵件查詢客戶服務員 月薪1.7萬元 入職條件又如何？【下一頁

    點擊圖片放大
    +14
    +13

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
虛擬貨幣

上一篇文章

【食品安全】兩款進口Häagen-Dazs雪糕驗出農藥　食安中心呼籲市民勿食用

下一篇文章

【2022焦點新盤】日出康城凱柏峰I樓書面世　兩房示範單位開則四正實用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【King談樓市】私樓供應斷層 供不應求情況將會加劇
【King談樓市】私樓供應斷層 供不應求情況將會加劇
【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露
【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露
【六合彩】回歸金多寶27日攪珠　頭獎一注可獨得8000萬
【六合彩】回歸金多寶27日攪珠　頭獎一注可獨得8000萬
【電子消費券】周四起開始登記消費券 AlipayHK宣佈「加碼」 獎賞增至高達1,210元
【電子消費券】周四起開始登記消費券 AlipayHK宣佈「加碼」 獎賞增至高達1,210元
【社會福利】9月1日合併普通及高額長者生活津貼 約5萬名長者受惠 每人每月額外獲發995元
【社會福利】9月1日合併普通及高額長者生活津貼 約5萬名長者受惠 每人每月額外獲發995元
最大型過渡性房屋「博愛江夏圍村」火速建成 由動土至入伙只需短短15個月 可容納6000人居住
最大型過渡性房屋「博愛江夏圍村」火速建成 由動土至入伙只需短短15個月 可容納6000人居住
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款