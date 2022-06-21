【加密貨幣】加密貨幣市場迎來崩潰 摩根士丹利：對銀行系統及整體經濟影響不大

加密貨幣市場近來崩潰，引發坊間不少人疑慮，有人認為擔憂經濟會因而受創，不過多倫多大學經濟學家Joshua Gans指出，加密貨幣並未成為現實世界的債務擔保品，因此這只會帶來龐大紙上損失。對整體經濟而言，現時加密貨幣的問題並不需要優先考量。

【NFT】僅28.5%NFT購入者可轉賣獲利 專家：不適合大眾用作投資【下一頁】

【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

根據高盛研究顯示，美國家庭握有的加密貨幣占全球市場三分之一。Pew Research Center調查也發現，美國16%成年人曾投資、交易或使用加密貨幣。這意味著，加密貨幣崩跌，對美國家庭可能產生影響。

【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

摩根士丹利近來也發表研究報告指出，加密貨幣銀行通常只貸款給虛擬貨幣投資者及企業，因此加密貨幣崩潰對美元銀行系統的外溢風險應有限。高盛5月發布報告顯示，加密貨幣僅占美國家庭資產0.3%，股市占比多達33%。高盛預測，近來價格崩潰，對整體經濟體系影響應該非常少。

【筍工推介】郵政署請郵件查詢客戶服務員 月薪1.7萬元 入職條件又如何？【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱