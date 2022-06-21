【通脹率】本港最新通脹率升1.2%　電費、外出用膳及外賣價格升幅擴大

統計處今日（6月21日）公布2022年5月份的消費物價指數與一年前同月比較，上升1.2%，較今年4月份的相應升幅（1.3%）為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2022年5月份的基本通脹率為1.7%，較2022年4月份（1.6%）為高，主要是由於電力費用和外出用膳及外賣費用升幅擴大所致。

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在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2022年5月份錄得按年升幅的類別為衣履（上升5.6%）、基本食品（上升4.9%）、外出用膳及外賣（上升3.5%）、耐用物品（上升1.7%）、交通（上升1.5%）、雜項服務（上升1.3%）、煙酒（上升1.1%）和雜項物品（上升0.6%）。



另一方面，綜合消費物價指數在今年5月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌4.9%）和住屋（下跌0.5%）。

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政府發言人表示，5月基本消費物價通脹率輕微上升至1.7%。本地疫情在月內維持穩定，衣履和外出用膳及外賣價格的升幅加快。能源相關項目的價格繼續大幅上升。基本食品價格的升幅進一步放緩，但仍然明顯。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。由於一些主要入口來源地的通脹熾熱，預期外圍價格壓力將持續顯著。不過，由於本地成本壓力仍然輕微，總體而言通脹在短期內應會維持溫和。

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