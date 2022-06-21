  • 30°C
香港時間 : 2022621日 (二) 18:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通脹率】本港最新通脹率升1.2%　電費、外出用膳及外賣價格升幅擴大

理財智慧 18:18 2022/06/21

分享：

分享：

統計處今日（6月21日）公布2022年5月份的消費物價指數與一年前同月比較，上升1.2%，較今年4月份的相應升幅（1.3%）為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2022年5月份的基本通脹率為1.7%，較2022年4月份（1.6%）為高，主要是由於電力費用和外出用膳及外賣費用升幅擴大所致。

同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2022年5月份錄得按年升幅的類別為衣履（上升5.6%）、基本食品（上升4.9%）、外出用膳及外賣（上升3.5%）、耐用物品（上升1.7%）、交通（上升1.5%）、雜項服務（上升1.3%）、煙酒（上升1.1%）和雜項物品（上升0.6%）。

另一方面，綜合消費物價指數在今年5月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌4.9%）和住屋（下跌0.5%）。

【筍工推介】郵政署請郵件查詢客戶服務員 月薪1.7萬元 入職條件又如何？【見下頁

    點擊圖片放大
    +14
    +13

政府發言人表示，5月基本消費物價通脹率輕微上升至1.7%。本地疫情在月內維持穩定，衣履和外出用膳及外賣價格的升幅加快。能源相關項目的價格繼續大幅上升。基本食品價格的升幅進一步放緩，但仍然明顯。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。由於一些主要入口來源地的通脹熾熱，預期外圍價格壓力將持續顯著。不過，由於本地成本壓力仍然輕微，總體而言通脹在短期內應會維持溫和。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

紓困措施 外賣 疫情 電力 經濟 電費 指數 綜合消費物價指數 香港 通脹

上一篇文章

【慶回歸】港鐵推「一拍有獎」抽獎活動 共75,000份獎品 包括港鐵全年免費車票

下一篇文章

【職場熱話】無故被上司指責致失眠 數日後診斷患上精神病 打工仔籲：不要把壞情緒發洩他人身上
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

最大型過渡性房屋「博愛江夏圍村」火速建成 由動土至入伙只需短短15個月 可容納6000人居住
最大型過渡性房屋「博愛江夏圍村」火速建成 由動土至入伙只需短短15個月 可容納6000人居住
【六合彩】回歸金多寶27日攪珠　頭獎一注可獨得8000萬
【六合彩】回歸金多寶27日攪珠　頭獎一注可獨得8000萬
【電子消費券】周四起開始登記消費券 AlipayHK宣佈「加碼」 獎賞增至高達1,210元
【電子消費券】周四起開始登記消費券 AlipayHK宣佈「加碼」 獎賞增至高達1,210元
【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露
【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露
【社會福利】9月1日合併普通及高額長者生活津貼 約5萬名長者受惠 每人每月額外獲發995元
【社會福利】9月1日合併普通及高額長者生活津貼 約5萬名長者受惠 每人每月額外獲發995元
【King談樓市】私樓供應斷層 供不應求情況將會加劇
【King談樓市】私樓供應斷層 供不應求情況將會加劇
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款