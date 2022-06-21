【異動股】 澄清食管鱗癌化療藥獲批上市 信達生物受捧 股價急升逾13%

生物科技股信達生物（01801）公布，旗下用於一綫治療食管鱗癌新適應症的創新藥物PD-1抑制劑達伯舒上市申請已獲批准。消息刺激股價急彈，高見31.3元，最多升16.1%，收報30.6元，升13.5%，成交額7.8億元。

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信達生物發澄清聲明指，國家藥品監督管理局已批准信達生物達伯舒（信迪利單抗注射液）聯合化療，用於一綫治療食管鱗癌的新適應症上市申請，而並非之前披露的受理申請。集團又指，是次申請上市的療法，是以公司旗下產品達伯舒，聯合紫杉醇和順鉑或氟尿嘧啶和順鉑，用於不可切除的局部晚期、復發或轉移性食管鱗癌的一綫治療。

大行予信達生物投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧