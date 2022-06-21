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【新股IPO】美因基因6667公開發售超額認購8.6倍 一手中籤率10% 下限18元定價

股樓投資 18:54 2022/06/21

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美因基因（新上市編號：06667）將於明日（22日）掛牌，其公開發售部份錄得超額認購約8.62倍，以每手200股計，一手中籤率10%，投資者需認購20手方能穩獲一手；同時該股以招股價下限18元定價，其招股範圍介乎18至22元；獨家保薦人為中信建投國際。

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

該股是次上市引了３名基石投資者，分別為南昌金融、南昌工控園區及邁克生物，合共認購公司969.28萬股，佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本約4.05%。

 

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是次集資所得，擬將約30%用於消費級基因檢測及癌症篩查服務及產品的銷售、營銷及商業化；約25%投資於研發我們的服務及產品；約20%用於增加或擴大檢測能力及產能；約15%用於通過投資或收購與公司現有業務互補及協同的具吸引力的技術或檢測相關公司；約10%用作營運資金及其他一般企業用途。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

 

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記者：張以正

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美因基因（06667） IPO 港股

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