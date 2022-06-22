  • 32°C
香港時間 : 2022624日 (五) 14:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【石Sir午市閒談】今日推介吉利汽車、蒙古能源、高偉電子

股市 13:01 2022/06/22

分享：

分享：

恒生指數中午收報21291點，跌267點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介吉利汽車 （00175） 、蒙古能源 （00276） 、高偉電子 （01415） ，詳情待石Sir為你分析。

00：10–行業板塊升跌及期指走勢分析
09：22–吉利汽車（00175）創一個月新高   現價吸納上望幾多？
11：38–蒙古能源（00276）抽升一成七    石Sir分析潛在升幅
13：56–高偉電子（01415）盈利增長優於同業  創1個月新高  買入價+止蝕價速覽

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

《香港經濟日報集團》免責聲明 
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : 石Sir午市閒談

相關文章

華潤醫藥3320受惠國策支持 創一個月新高後市點走？
2022/06/17
華潤醫藥3320受惠國策支持 創一個月新高後市點走？
期指連續3日造好 升穿邊個位可確認升勢？
2022/06/21
期指連續3日造好 升穿邊個位可確認升勢？
越秀地產（00123）資金湧入走勢佳 創52周新高目標價分析
2022/06/21
越秀地產（00123）資金湧入走勢佳 創52周新高目標價分析
美蘭空港（00357）摩通增持 創一個月新高 目標+止蝕位速睇
2022/06/21
美蘭空港（00357）摩通增持 創一個月新高 目標+止蝕位速睇
萬科企業2202股息近6厘 滙豐嚴選4大內房股之一 石Sir醒你入手位
2022/06/21
萬科企業2202股息近6厘 滙豐嚴選4大內房股之一 石Sir醒你入手位

你可能感興趣

華潤醫藥3320受惠國策支持 創一個月新高後市點走？
17:39 2022/06/17
華潤醫藥3320受惠國策支持 創一個月新高後市點走？
期指連續3日造好 升穿邊個位可確認升勢？
14:36 2022/06/21
期指連續3日造好 升穿邊個位可確認升勢？
越秀地產（00123）資金湧入走勢佳 創52周新高目標價分析
15:36 2022/06/21
越秀地產（00123）資金湧入走勢佳 創52周新高目標價分析

最新專欄文章 更多

【石Sir午市閒談】今日推介敏實集團、旭輝控股、東方航空
今日
【石Sir午市閒談】今日推介敏實集團、旭輝控股、東方航空
華潤醫療（01515）受惠國策 突破阻力目標價速睇
2022/06/23
華潤醫療（01515）受惠國策 突破阻力目標價速睇
浙江世寶1057急升2成仲有水位？ 石Sir剖析阻力位
2022/06/23
浙江世寶1057急升2成仲有水位？ 石Sir剖析阻力位
未來3年盈利及派息有增長 中國海外發展（00688）逾5厘息可吸
2022/06/23
未來3年盈利及派息有增長 中國海外發展（00688）逾5厘息可吸
期指結算前積極轉倉 日升日跌點解讀
2022/06/23
期指結算前積極轉倉 日升日跌點解讀
石鏡泉 經濟 指數 香港經濟日報 指數期貨 恒生指數 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【手機銷售】全球最新暢銷手機榜出爐！蘋果iPhone 包辦頭四位　三星、小米緊隨其後
【手機銷售】全球最新暢銷手機榜出爐！蘋果iPhone 包辦頭四位　三星、小米緊隨其後
【零售股】佐丹奴復牌後升兩成、周大福升近3%　周大福控股最多斥逾25億全購佐丹奴、溢價18%　擬維持上市地位
【零售股】佐丹奴復牌後升兩成、周大福升近3%　周大福控股最多斥逾25億全購佐丹奴、溢價18%　擬維持上市地位
【恒指夜期+ADR】夜期轉跌45點　阿里美股續升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期轉跌45點　阿里美股續升（不斷更新）
【港股市況】恒指午後彈高近400點、科指升4%　車股生科股炒上　中國宏橋插6%
【港股市況】恒指午後彈高近400點、科指升4%　車股生科股炒上　中國宏橋插6%
【電動車】蔚來測試車從停車場3層衝出地面致兩死　蔚來：屬意外事故、與車輛本身無關
【電動車】蔚來測試車從停車場3層衝出地面致兩死　蔚來：屬意外事故、與車輛本身無關
【美股期貨】道指期貨升173點　納指期貨升近1%
【美股期貨】道指期貨升173點　納指期貨升近1%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款