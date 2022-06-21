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新加坡推85億支援計劃 助民眾克服通脹危機

環球社會熱點 18:07 2022/06/21

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全球面對通脹危機，各國均出手遏止通脹問題惡化。新加坡周二（21日）宣佈一項15億新加坡元 （約85億港元）支援計劃，協助新加坡家庭及企業應對通脹上升所帶來的經濟影響。計劃包括所有家庭提供一次性現金補貼、以及提高有需要人士援助。

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新加坡財政部周二推出一項15億坡元援助計劃，強調去年政府財政收入遠超預期，計劃支出將不會動用過去儲備。計劃具體措施包括直接向住戶提供現金補貼及退還水電費等款項等，旨在協助弱勢群體。

所有家庭9月或以前可享100坡元（約567港元）水電費回贈、約150萬合資格民眾8月份可領取300坡元的特別現金補助。當局也會永久加強支援社區關懷計劃ComCare中短期及長期援助，包括單人家庭長期援助金額將增加近7%至每月640坡元（3,610港元）。

至於領取較低養老金者，養老金上限增至1,280坡元（7,258港元），額外津貼也增至350坡元（1,989港元）。

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此外，當局8月為合資格的士司機、自僱司機提供150坡元（851港元）的單次援助。巴士及貨車司機可獲300坡元（1701港元）的單次現金補貼、送貨騎手亦享最多150坡元補貼。

勞工方面，政府的漸進式加薪補貼計劃也會加碼。針對薪金上限為2,500坡元（1.4萬港元）的工人，政府的加薪補貼比例會由50%增至75%、對於工資介乎2,501坡元至3,000坡元（1.7萬港元）的員工，加薪補貼比例將增至45%。

當局同時將擴大招聘獎勵計劃（Jobs Growth Incentive），並將計劃延長半年至明年3月，鼓勵企業聘請弱勢員工 。

新加坡政府會向食品服務、製造及零售行業中小企提供多達7成資金支持，鼓勵它們使用節能設備。政府下月起將最高貸款額度從500萬坡元（2,835萬港元）提高至1,000萬坡元（5,670萬港元），以及為11間活雞屠宰場提供1個月外勞稅豁免。

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責任編輯：郭麗明

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