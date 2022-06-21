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俄諾貝爾和平獎得主拍賣獎章 8億成交捐UNICEF助烏難民

環球社會熱點 17:37 2022/06/21

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俄羅斯獨立報《新報》總編輯穆拉托夫去年獲諾貝爾和平獎，他今年初宣布拍賣諾貝爾和平獎獎章並將款項捐給烏克蘭難民。穆拉托夫透露獎章以接近1.04億美元（約8億港元）的破紀錄價成交，將直接捐給聯合國兒童基金會（UNICEF）。

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穆拉托夫（Dmitry Muratov）今年3月宣布，將諾貝爾和平獎章捐給烏克蘭難民基金會拍賣，所得款項全數支援烏國難民。他同時呼籲俄羅斯停火及交換囚犯，並設立人道主義走廊。

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獎章周一（20日）於紐約以近1.04億美元成交，打破1962年諾貝爾生理醫學獎得主、DNA之父James Watson，2014年拍賣獎章的476萬美元成交價，成為拍賣價最高的一塊諾貝爾獎章。

據悉，一名並無透露身份的買家透過電話競標出價，投得這枚獎章。

穆拉托夫表示，拍賣成交價比他預期更高，而捐款是希望有機會可給予難民兒童一個未來。他早前已宣布除了拍賣獎章所得款項外，他也會額外捐出50萬美元現金給慈善機構。

穆拉托夫透露會將拍賣所得善款捐給UNICEF，主要是因為這個組織不隸屬於任何國家政府，可跨越國界限制運作。

耶倫指美擬設俄石油價格上限 限俄收益 【下一頁】

他希望這次拍賣可鼓勵其他人，也拍賣他們寶貴的財產來協助烏克蘭人。

穆拉托夫於1993年有份創立《新報》，1995年起擔任總編輯。《新報》屬俄羅斯少數批評克里姆林宮的媒體之一，曾公開譴責俄入侵烏克蘭，成為政府首要打擊對象。

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責任編輯：鄭錦玲

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