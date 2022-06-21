【賢行軼事@iM網欄】以戰養戰 協同孵化再創業

被人讚賞當然是一件高興的事，被一位自己尊敬的前輩讚賞更為高興，而被一位縱橫商界數十載，從白手興家到把公司上市的前輩讚賞具前瞻性，除了高興之外，還有汗顏。

近日，跟某鐘錶連鎖店創辦人聚舊，他竟然記起近十年前筆者跟他分享過的一些市場趨勢看法，筆者自己也差點忘了。一般人認為鐘錶是比較古老的行業，就算業內人士也可能篤信只有傳統經營方式才可行，而當年筆者向這位前輩解說過筆者替某鐘錶品牌加強於社交媒體的宣傳，那時候還未有Apple Watch這類智能手錶，但多功能的運動手錶經已興起，傳統鐘錶除了向高價工藝品方向發展，也必須多接觸年輕人，為日後出現的變化做好準備，網絡世界是不可錯失的領域。

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新業務敢嘗試

這位前輩現在跟筆者說，當時聽筆者解說那時候一則網上帖文可觸及數千人的互動，他聽後很不以為然，雖然不否認網絡世界是大趨勢，但在「自由行」大行其道的年代，實體店的銷售做也做不盡，花時間於那少少互動實在不划算。

其實網購的發展也一樣，在實體銷售盛行時，大家都會忽視了網店的發展，就算發展或許也把網店當作是清貨的地方，到實體銷售出現問題時，才趕着開設網站，藥石亂投。這現象在近年香港零售並不陌生。若能於原有業務帶來可觀收益時，早發展新業務，有穩定的收入作基礎。新業務只是一道甜品沒有包袱，心態上可以輕輕鬆鬆，行動上則可更勇於嘗試來發展，那是最好的狀態。很多時新業務不會那麼幸運，未必為公司馬上帶來可觀收益，很多時需要累積和等待，但企業必須踏出第一步。

察危機再創業

很多人都聽過一句話：「你不需要很厲害才開始，但你需要開始才會很厲害。」對於創業者來說，這道理他們必定明瞭，但二次創業或再創業的精神不是每位創業者也有，首先他們過往的成功是有實績支持，再專注原有模式改進，相對來得合理和低風險，而且首次創業而耗費不少心力，再來一遍可不容易。

危機感會是二次創業的動力，聽說前微軟行政總裁比爾‧蓋茨（Bill Gates）總是告誡他的員工：「微軟離破產永遠只差18個月」，而全球知名晶片設計公司Nvidia創辦人黃仁勛的名言：「公司距離倒閉只有30天」，所以危機意識是令企業更強大並得以延續發展的重要元素。

在原業務發展上軌道後發展新業務，建立新的增長曲線，鐘錶界前輩說筆者喜愛以戰養戰，而最理想的是能協同孵化。新業務是原業務的延續或具相關性項目，與原業務有協同效應，同時原業務亦幫助孵化新業務，令成功機會率大增。跟前輩談了很久，而他輕描淡寫的一句：「現在有點悶了。」那可能才是他再表演的最大動力呢！

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作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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