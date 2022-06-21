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【新股IPO】微創腦科學已通過上市聆訊 已啟動預路演 擬集資3.9億

股樓投資 17:42 2022/06/21

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微創醫療（00853）公布旗下分拆的微創腦科學已通過香港聯交所上市聆訊，並已委任摩通及中金為聯席保薦人。微創腦科學為內地神經介入醫療器械公司，產品組合累積共有30款，包括在中國獲得批准並商業化的10款治療產品及3款通路產品，以及17款正在開發的候選產品。獲批准的治療產品組合，涵蓋神經血管疾病的三大領域，即出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中。

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同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

據諮詢機構報告顯示，以2020年收入計算，微創腦科學是中國神經介入醫療器械市場前五大參與者中唯一的中國公司，市場份額約佔4%。截至2021年12月底止，微創腦科學收入約3.83億元人民幣，按年升72.5%；純利則按年跌46.6%至2,417萬元人民幣。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

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記者：張以正

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微創機器人（02252） 微創醫療（00853） IPO 港股

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