【大行看法】普徠仕：美CPI年底或接近6%　經濟增長放緩時增長股表現造好

▲ 普徠仕：美CPI年底或接近6% 經濟增長放緩時增長股表現造好

通脹壓力仍是全球重點關注的風險，普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊預期，美國CPI將於年底維持接近6%的水平，反映經濟遠遠未擺脫困境，但認為由聯儲局政策引致的經濟衰退或滯脹未必是無可避免的。該行料增長股短期仍受壓，但經濟增長預期放緩時，增長股表現造好。

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普徠仕提到，增長股的大幅下跌令估值更合理，隨經濟增長預期放緩，市場價格已大致反映了利率攀升的影響。根據歷史經驗，經濟增長預期放緩時，增長股往往會有出色的表現。

利好價值股因素或將見頂

該行又指，增長股表現能否逆轉仍有待觀察，但短期內仍面臨諸多壓力，如盈利前景以及聯儲局政策的不確定因素。值得注意的是，包括能源價格和利率攀升等利好價值股的因素或將見頂，因此增長股或有望錄得回升。

即使美國經濟增長放緩已在意料之內，但普徠仕預期，2022年全年仍將增長2.6%，接近疫情前的平均水平。

另外，該行增加了實物資產相關的亞洲股票配置至偏高水平，以在通脹壓力持續更長時間或升至高於預期的水平時提供對沖。

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