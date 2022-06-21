【中電盈警】 中電發盈警 旗下澳洲業務對冲蝕72億 股價急挫7%

中電（00002）發盈警，料中期錄綜合虧損，摩通及花旗均看淡其前景，拖累股價一度急跌8.4%，低見66.45元，收報67.4元，仍大跌7.1%，成交額17.5億元，創逾2年低位。

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中電發盈警指，鑑於澳洲甚具挑戰和極端的能源巿場狀況，遠期燃料價格大幅上升，旗下澳洲業務EnergyAustralia今年首5個月對冲合約出現嚴重虧損，錄得相關稅後虧損約72億元，拖累集團整體錄得營運虧損約37億元，因此預計集團中期業績將錄得綜合虧損。撇除公平價值虧損，EnergyAustralia首5個月對集團的稅後營運盈利貢獻較去年同期低約11億元。

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不過，中電表示，期內撇除澳洲業務，集團其他業務盈利與去年同期表現大致相若。

多家大行隨即調低中電目標價，其中摩通發表研究報告指，對中電持謹慎態度，並將其評級由「增持」下調至「中性」，目標價由90元下調至63元。該行指，行業面臨燃料成本上升及澳洲業務競爭激烈等不利因素，並建議在3個月內對中電持短倉。

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記者：郭秀慧