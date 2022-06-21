  • 30°C
香港時間 : 2022621日 (二) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中電盈警】 中電發盈警 旗下澳洲業務對冲蝕72億 股價急挫7%

股樓投資 17:15 2022/06/21

分享：

分享：

中電（00002）發盈警，料中期錄綜合虧損，摩通及花旗均看淡其前景，拖累股價一度急跌8.4%，低見66.45元，收報67.4元，仍大跌7.1%，成交額17.5億元，創逾2年低位。

同場加映﹕【青姐話】水輪流轉 久旱逢甘露

中電發盈警指，鑑於澳洲甚具挑戰和極端的能源巿場狀況，遠期燃料價格大幅上升，旗下澳洲業務EnergyAustralia今年首5個月對冲合約出現嚴重虧損，錄得相關稅後虧損約72億元，拖累集團整體錄得營運虧損約37億元，因此預計集團中期業績將錄得綜合虧損。撇除公平價值虧損，EnergyAustralia首5個月對集團的稅後營運盈利貢獻較去年同期低約11億元。

【下半年展望】 光大證券﹕ 下半年恒指或上試25000點水平 重點推薦8隻股份（附目標價）【見下頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

不過，中電表示，期內撇除澳洲業務，集團其他業務盈利與去年同期表現大致相若。 

多家大行隨即調低中電目標價，其中摩通發表研究報告指，對中電持謹慎態度，並將其評級由「增持」下調至「中性」，目標價由90元下調至63元。該行指，行業面臨燃料成本上升及澳洲業務競爭激烈等不利因素，並建議在3個月內對中電持短倉。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
中電控股（00002） 港股 大行報告 盈警 目標價 中電 澳洲

上一篇文章

【筍工推介】郵政署請郵件查詢客戶服務員 月薪1.7萬元 入職條件又如何？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【六合彩】回歸金多寶27日攪珠　頭獎一注可獨得8000萬
【六合彩】回歸金多寶27日攪珠　頭獎一注可獨得8000萬
【King談樓市】私樓供應斷層 供不應求情況將會加劇
【King談樓市】私樓供應斷層 供不應求情況將會加劇
最大型過渡性房屋「博愛江夏圍村」火速建成 由動土至入伙只需短短15個月 可容納6000人居住
最大型過渡性房屋「博愛江夏圍村」火速建成 由動土至入伙只需短短15個月 可容納6000人居住
【電子消費券】周四起開始登記消費券 AlipayHK宣佈「加碼」 獎賞增至高達1,210元
【電子消費券】周四起開始登記消費券 AlipayHK宣佈「加碼」 獎賞增至高達1,210元
【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露
【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露
【社會福利】9月1日合併普通及高額長者生活津貼 約5萬名長者受惠 每人每月額外獲發995元
【社會福利】9月1日合併普通及高額長者生活津貼 約5萬名長者受惠 每人每月額外獲發995元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款